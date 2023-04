Bezirk Aarau Erfahrener Ermittler will ans Bezirksgericht: Sandy Ambil kandidiert für einen Laienrichtersitz Die Ersatzwahl für einen Laienrichter oder eine Laienrichterin am Bezirksgericht Aarau wird ganz heiss: Jetzt stehen vier Kandidierende zur Wahl. Neuerdings auch noch ein Parteiloser mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Strafverfolgung.

Sandy Ambil kandidiert als Parteiloser für einen Sitz am Bezirksgericht Aarau. Bild: zvg

Ob das Stimmvolk im Bezirk Aarau je zuvor derart viel Auswahl für den Ersatz eines Laienrichters am Bezirksgericht hatte? Am Freitag lief die Anmeldefrist für den Urnengang vom 18. Juni ab; zu ersetzen ist Urs Bolliger (FDP). Und siehe da: Ganze vier Kandidierende haben sich angemeldet. Schon kurz nach Bekanntgabe von Bolligers Rücktritt hatte die SVP ihre Müeheler Frau Vizeammann Gertrud Jost portiert, beruflich im Familienbetrieb und in der Patientenhotellerie der Barmelweid tätig.

Ende März folgten dicht aufeinander zuerst die FDP mit Christian Keppler, Unternehmer (Keppler AG; Innendekoration und Bodenbeläge) sowie Ortsparteipräsident in Hirschthal, und dann die Grünliberalen mit Michael Ganz. Diesen kennt man unter anderem als ehemaliger Aarauer Stadtrat, Club-Betreiber und Geschäftsführer. Nun ist im letzten Moment noch ein weiterer Kandidat aufgetaucht: Sandy Ambil, parteilos.

Ursprünglich KV-Angestellter, ist er seit mehr als 21 Jahren in der Strafverfolgung des Kantons Baselland tätig. «Ich habe zuerst die Polizeischule gemacht, war dann bald bei der Kriminalpolizei und dort unter anderem Zivilfahnder sowie Ermittler», sagt der Kandidat. 2015 wechselte er als Untersuchungsbeauftragter ohne juristisches Studium zur Staatsanwaltschaft: «Das ist vergleichbar mit einem Assistenzstaatsanwalt im Kanton Aargau.» Heisst: Er führt Verfahren bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie ans Gericht überwiesen werden.

Also will er nun mit seiner Kandidatur am Bezirksgericht Aarau genau dort anknüpfen, wo er beruflich aufhört. Damit habe er schon lange geliebäugelt, sagt er. Nun sei der richtige Moment gekommen. «Was ich den anderen Kandidierenden voraus habe, sind meine sehr langjährige Erfahrung mit dem Strafrecht, die Kenntnisse der Strafprozessordnung und vor allem meine Menschenkenntnis in diesem Bereich», betont Ambil.

Politisch verorten lassen will er sich explizit nicht – er habe kein Interesse daran, Politiker zu werden. «Mich stört, dass fast nur noch als Richter gewählt wird, wer einer Partei angehört. Gerechtigkeit ist unparteiisch.»

Der 46-Jährige wohnt mit seiner Verlobten seit 3,5 Jahren in Gränichen; in einem Haus mit Garten, um den er sich gerne kümmert, wenn er nicht gerade reist oder arbeitet. Ursprünglich kommt Ambil aus Stein im Fricktal. «Dort bin ich immer noch im Turnverein aktiv, wenn auch nicht mehr so sehr wie früher.»

Sandy Ambil argumentiert, wie bereits anderer Kandidaten, auch mit der Geschlechterverteilung am Bezirksgericht. Es gibt drei Gerichtspräsidentinnen und zwei Gerichtspräsidenten, zwei Laienrichter (Urs Bolliger nicht mehr mitgezählt) und fünf Laienrichterinnen. Auch bei den Gerichtsschreiberinnen und -schreibern sind die Frauen in der Mehrzahl.