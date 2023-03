Bezirk Aarau Christian Keppler ist nominiert: FDP will ihren Laienrichtersitz bewusst mit einem Mann verteidigen Nach dem Rücktritt von Urs Bolliger (FDP) hat die SVP bereits eine Kandidatin für den Sitz gestellt. Die FDP will diesen jedoch nicht kampflos aufgeben und schickt einen Unternehmer aus Hirschthal ins Rennen.

Christian Keppler (zweiter von links) mit Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Bezirksparteipräsidentin Sibylle Pfisterer und FDP-Laienrichterin Barbara Deucher (v.l.). zvg

Die FDP Bezirk Aarau hat Unternehmer Christian Keppler (45) für den freiwerdenden Sitz am Bezirksgericht Aarau nominiert. Keppler ist verheiratet und wohnt in Hirschthal, wo er auch die örtliche FDP präsidiert, und führt seit 19 Jahren sein Geschäft für Innendekoration und Bodenbeläge in Muhen (Keppler AG). Ausserdem sitzt er im Vorstand des Altersheims Muhen und ist Mitglied im Lions Club.

Gewählt wird am 18. Juni. Mit der Nomination Kepplers will die FDP ihren Sitz verteidigen, der durch den Rücktritt von Urs Bolliger in Gefahr ist. Die SVP, aktuell ohne Richtersitz, hat bereits Gertrud Jost (59), Vizeammann in Muhen, nominiert. Die FDP setzt nun laut Mitteilung bewusst auf einen Mann - es bestehe aktuell sowohl bei den Laienrichtern als auch den Gerichtspräsidien und Gerichtsschreibern eine Frauenmehrheit. C«hristian Keppler bringt als selbständiger Unternehmer alle nötigen Voraussetzungen mit und wird mit seiner ruhigen, überlegten Art ein Gewinn für das Richterkollegium sein», lässt sich Sibylle Pfisterer, Bezirksparteipräsidentin, in einer Medienmitteilung zitieren.

Neben dem zurücktretenden Urs Bolliger hat die FDP noch zwei Laienrichterinnen am Bezirksgericht Aarau: Martina Suter und - seit wenigen Monaten - Barbara Deucher, beide in Aarau wohnhaft. Die anderen Laienrichter sind Susan Dober Spielmann (Mitte, Aarau); Sandro Stamm (GLP, Hirschthal); Renato Mazzocco (SP, Aarau); Pia Wildberger (SP, Küttigen) und Caroline Bürgi-­Boiteux (Grüne, Aarau). Im Sinne der Vertretung der Gemeinden ist es also durchaus erfreulich, dass sowohl SVP als auch FDP nun Personen von ausserhalb der Kantonshauptstadt nominiert haben.