Bezirk Aarau Bezirksrichterwahl: Alle drei Kandidierenden treten nochmals an Michael Ganz (GLP) und Michael Schlotter (parteilos) überlassen Barbara Deucher (FDP) den Sitz am Bezirksgericht Aarau nicht kampflos. Die GLP glaubt, dass sie ohne nationale- und kantonale Wahlen den Rückstand noch drehen kann.

Mit Michael Schlotter, Barbara Deucher-Brändli und Michael Ganz (v.l.) bewerben sich drei Personen für den freien Laienrichtersitz am Bezirksgericht Aarau. Zvg / Aargauer Zeitung

Nicht selten werden die Sitze für die Laienrichter an den Bezirksgerichten in stiller Wahl vergeben, weil es nicht mehr Kandidierende hat, als Sitze zu vergeben sind. Zumindest bei Ersatzwahlen. Nicht so im Bezirk Aarau: Im ersten Wahlgang erreichte niemand das absolute Mehr. Und für den zweiten Wahlgang am 27. November haben sich alle drei Kandidierenden aus dem ersten Wahlgang wieder angemeldet.

Dass Barbara Deucher-Brändli (FDP) wieder antritt, hat sie direkt nach dem ersten Wahlgang mitgeteilt – und es ist naheliegend, erreichte sie doch mit Abstand das beste Ergebnis, selbst wenn sie mit 8101 Stimmen noch weit weg war von den 9058 notwendigen. «Dieses erfreuliche Resultat ist für mich ein starkes Zeichen und ein grosser Motivationsschub für den zweiten Wahlgang», schrieb sie in den sozialen Medien. Für die FDP geht es darum, den Sitz zu halten. Er wurde frei, nachdem der Freisinnige Giorgio Meier wegen seiner Äusserungen zum Ukraine-Krieg («Selenski ist ein Vasall der USA und Nato und ein eiskalter Massenmörder») und der darauffolgenden Kritik von seinem Amt zurückgetreten war. Deucher hatte enorm viel Wahlkampf betrieben. Entsprechend konnte sie in allen Gemeinden das beste Resultat erzielen. Dass sie wieder antritt, ist keine Überraschung. Die Frage war nur: Gegen wen?

Wie nun die GLP mitteilt, will ihr Kandidat, alt Stadtrat Michael Ganz, auch im zweiten Wahlgang mitmischen. Im ersten erzielte er 5446 Stimmen. Wie die GLP ­Aarau-Kulm mitteilt, sieht sie «aufgrund der neuen Ausgangslage ohne nationale und kantonale Abstimmungen grosse Chancen, das Resultat am 27. November zu drehen». Und sie betont: «Mit Michael Ganz wäre das Gericht ausgewogen zusammengesetzt – sowohl geschlechtsbezogen wie auch parteipolitisch.» Aktuell (mit der Vakanz) haben SP und FDP zwei Sitze. Die Grünen, die GLP und die «Mitte» je einen. Die SVP ist bei den letzten Gesamterneuerungswahlen ganz rausgeflogen – obwohl sie, basierend auf die Ergebnisse der Grossratswahlen 2020, im Bezirk Aarau einen Wähleranteil von rund 25 Prozent hat. Es gibt vier Laienrichterinnen und drei -richter.

Am Montagmorgen hat auch Michael Schlotter seine Kandidatur eingereicht. Er schaffte in der ersten Runde 4348 Stimmen, was für einen Parteilosen überraschend gut ist. In mehreren Gemeinden lag er sogar vor Michael Ganz. Auch Schlotter selber verbucht den ersten Wahlgang als Erfolg, «vor allem wenn man bedenkt, mit was für einer riesigen Werbekampagne die FDP in diesem Wahlkampf arbeitet». Er habe in den vergangenen Tagen mit verschiedenen Personen Gespräche über eine erneute Kandidatur geführt. «Ich wurde nicht nur von meinem Umfeld, sondern auch durch Zuschriften von Wählerinnen und Wählern ermutigt, nochmals anzutreten, was mich sehr gefreut und für den Wiederantritt motiviert hat.»