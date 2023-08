Bezirk Aarau Aus 80 werden 900 Franken: Betrüger lässt Rechnung an falsche Adresse schicken In einem Online-Shop hat ein 43-Jähriger Ware im Wert von rund 80 Franken bestellt. Während er seine Bestellung zu sich nach Hause bestellte, liess er die Rechnung an eine ihm unbekannte Person schicken. Jetzt muss er das Elffache bezahlen.

Der Vorfall ereignete sich bereits Anfangs September 2022, wie das Newsportal «ArgoviaToday» berichtet. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Aarau soll im Internet Waren im Wert von rund 80 Franken bestellt haben, welche zu ihm nach Hause geliefert wurden.

Rechnung schickte er an abweichende Adresse

Laut Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Aargau handle es sich bei der bestellten Ware um ein Fixleintuch und einen Sofaüberzug. Anders als die von ihm bestellte Ware, habe der 43-Jährige die Rechnung nicht zu sich nach Hause schicken lassen, sondern zu einer ihm unbekannten Person. In der Folge habe der Online-Shop die Ware und die Rechnung an zwei unterschiedliche Adressen zugestellt.

Die Machenschaften des 43-Jährigen aus dem Bezirk Aarau gingen jedoch nicht auf. Der Mann, welcher die Rechnung zugeschickt bekam, bezahlte diese nicht. Stattdessen informierte er die Firma über ihren Fehler. Den Schaden hatte vorerst der Online-Shop, der sich dagegen wehrte.

Harte Strafe für den 43-Jährigen

Der 43-Jährige wird deshalb wegen geringfügigen Betrugs zu einer Busse von 400 Franken verurteilt. Dazu kommen Gebühren in der Höhe von 500 Franken. So kommt es, dass er nun nicht nur 80 Franken, sondern 900 Franken für den Stoffbezug und das Fixleintuch bezahlen muss, was rund das Elffache des eigentlichen Preises ist. (luk)