Bezirk Aarau Auch die GLP kommt: Michael Ganz kandidiert erneut für einen Sitz am Bezirksgericht Aarau 2022 nahm er sich vor dem zweiten Wahlgang aus dem Rennen um einen Laienrichtersitz. Jetzt will es der Aarauer Michael Ganz noch einmal wissen.

Michael Ganz kandidiert schon zum zweiten Mal. Alex Spichale

Der 18. Juni dürfte in der Region Aarau ein spannender Wahlsonntag werden: In Aarau geht es um die Schuldenbremse sowie einen Sitz im Kreisschulrat, in Buchs womöglich um den Bärenplatz - und im ganzen Bezirk Aarau um den umkämpften Laienrichtersitz am Bezirksgericht. Er wird durch den Rücktritt von Urs Bolliger (FDP) frei. Schon Mitte Februar hatte die SVP die Müheler Frau Vizeammann Gertrud Jost nominiert.

Am Freitag dann ging es Schlag auf Schlag: Nur Stunden, nachdem die FDP ankündigte, mit dem Hirschthaler Unternehmer und Ortsparteipräsidenten Christian Keppler den Sitz verteidigen zu wollen, teilte am Freitagabend auch die GLP mit: Michael Ganz kandidiert. Zum zweiten Mal - bereits 2022, als ebenfalls ein FDP-Sitz vakant war, trat der frühere Aarauer Stadtrat (Pro Aarau, 2002 bis 2013) im ersten Wahlgang an.

Damals lag er hinter der Freisinnigen Barbara Deucher. Auf den zweiten Wahlgang verzichtete Ganz, weil der Parteilose Michael Schlotter, in der ersten Runde auf Rang 3, erneut antrat und sich die beiden politisch ähnlichen Kandidaten gegenseitig Stimmen weggenommen hätten. Obwohl Schlotter im zweiten Wahlgang im November 2022 einen Achtungserfolg verbuchen konnte, wurde Deucher gewählt.

Dieses Mal sind die Vorzeichen umgekehrt; und es ist deshalb wohl kein Zufall, dass die GLP nur kurz nach der FDP Ganz' Kandidatur bekannt gibt. Gertrud Jost und Christian Keppler werden sich die bürgerlichen Stimmen teilen müssen. Ganz hätte die Unterstützung des linken Lagers auf sicher, sofern nicht noch SP oder Grüne ins Rennen steigen. Die SP hat aktuell zwei Laienrichterinnensitze, die Grünen einen. Die GLP ist ebenfalls bereits mit einem Sitz vertreten.

«Auch wenn es letztes Jahr mit der Wahl nicht geklappt hat, bin ich immer noch hoch motiviert, das Amt des Laienrichters auszuüben», lässt sich Ganz in einer Mitteilung zitieren. «Juristische Fragen und menschliche Themen interessieren mich seit je her und ich könnte meine Fähigkeit, tragfähige Lösungen zu erarbeiten, in einem neuen Kontext einbringen.» Ganz, Vizepräsident der GLP Bezirk Aarau, ist Geschäftsleiter der Fachstelle Sexuelle Gesundheit Aargau, präsidiert den Spartenvorstand Spitex im Gesundheitsverband vaka und betreibt in Aarau den Boiler Club.