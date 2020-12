Betrunkener Eritreer zweimal am gleichen Ort erwischt – jetzt wurde er verurteilt

Es ist eine kuriose Verhandlung. Zuerst zieht die ehemalige Partnerin des Angeklagten ihren Strafantrag zurück. Im Streit soll er ihr eine Deodose an den Kopf geworfen haben. Es bedarf etwas Unterstützung des Gerichts bei der gegenseitigen Verständigung, denn beim Verzicht auf eine Übersetzung war die Klägerin offenbar etwas optimistisch. Doch schliesslich gelang es, weshalb der Angeklagte einen von sechs Vorwürfen los war.

Die übrigen Delikte, für die sich der 33-jährige Mann vor Bezirksgericht Aarau zu verantworten hat, spielten sich allesamt auf der Strasse zwischen Aarau und Entfelden ab: Vor einem Jahr liess er sich in nur drei Monaten zweimal in angetrunkenem Zustand erwischen, beide Male spät nachts, beide Male am selben Ort. Dazu kamen ungültige Kon­trollschilder, fahren ohne Versicherungsschutz, Überziehen der zulässigen Parkzeit. Und weil er sich bei einer Kontrolle renitent verhalten haben soll, belangte ihn die Staatsanwaltschaft auch noch der versuchten Vereitelung des Alkoholtests.