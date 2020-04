Besuchsverbot für frischgebackene Väter: «Das sind einschränkende Massnahmen»

Bei der Geburt eines Kindes darf der Vater dabei sein und sein Neugeborenes in der Welt willkommen heissen. Ein paar Stunden danach muss er das Spital verlassen, es herrscht Besuchsverbot. Die Mutter und das Kind sieht der Vater erst wieder, wenn sie nach Hause dürfen und er sie abholt. «Das sind schon sehr einschränkende Massnahmen», sagt Claudia Spielmann. Doch die Leitende Hebamme am Kantonsspital Aarau betont, dass diese Vorgaben momentan leider notwendig seien. «Wir müssen alles tun, um die Menschen vor einer Übertragung zu schützen.» Gemäss dem aktuellen Erkenntnisstand ist die Gefahr für einen schweren Corona-Krankheitsverlauf bei Neugeborenen sehr gering. Doch es geht auch um den Schutz der Frau im Bett nebenan. Und natürlich um den des Personals.

Auf den Vater verzichten zu müssen, tut weh. «Wir geben uns auf jeden Fall grösste Mühe, die Mütter so gut wie möglich zu unterstützen», sagt Claudia Spielmann. Und weist darauf hin, dass es auch für die Väter nicht einfach sei. «Doch zum Glück haben wir Skype und WhatsApp für Gespräche und Bilder», sagt Spielmann. Für manche Frauen könne es im Wochenbett, in dieser diffizilen Zeit, wie Claudia Spielmann sagt, auch eine Erleichterung sein, wenn nicht so viel Geschäftigkeit herrscht und sie sich ohne viele Besucher erholen können. Und wie die Hebamme immer wieder hört, komme es nach der Trennung jeweils zu rührenden Familienzusammenführungen, wenn der Vater dann seine Familie abholt.