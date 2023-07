Beromünster LU Kanti-Knappheit im Aargau: Option Beromünster bleibt weiter bestehen Bei der Präsentation der Pläne des Regierungsrats zum Ausbau der Kantonsschulen hiess es, dass für die Zusammenarbeit mit umliegenden Kantonen keine Kapazitäten bestünden. Was heisst das für die Schülerinnen und Schüler aus dem Wynental, dem Seetal oder dem Ruedertal, die die Kanti Beromünster besuchen?

2016 feierte die Kantonsschule Beromünster ihr 150-Jahr-Jubiläum, 2017 wurde die neue Mensa eingeweiht. Bild: Dominik Wunderli

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den sechs Aargauer Kantonsschulen steigt und steigt, die Standorte platzen aus allen Nähten. Durchschnittlich sind sie zu 112 Prozent ausgelastet. Heute sind es rund 5900 Schülerinnen und Schüler, Prognosen rechnen mit 9700 bis ins Jahr 2050. Einer der grossen Treiber bei dieser Zahl: Die Fricktaler Schülerinnen und Schüler, die heute noch in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft Matur machen, können dies bald nicht mehr. Ab Sommer 2025 nimmt Basel-Landschaft keine Aargauer Schülerinnen und Schüler mehr auf, ab 2029 Basel-Stadt.

Die Lösung hat der Regierungsrat eben präsentiert: Nebst einer Kanti in Stein im Fricktal soll auch in Lenzburg und Windisch neu gebaut werden, Aarau und Wohlen werden ausgebaut. An der Pressekonferenz sagte Alex Hürzeler, Vorsteher des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS), dass nebst den beiden Basel auch andere umliegende Kantone mit ihren Kantonsschulen an ihre Kapazitätsgrenzen kämen. Mittelschule-Leiterin Kathrin Hunziker ergänzte, dass man mögliche Zusammenarbeiten geprüft habe, aber weder in Solothurn, Zürich noch in Luzern Kapazitäten bestünden.

Aktuell besuchen 26 Jugendliche die Kanti Beromünster

Was heisst das für die Jugendlichen aus Gemeinden nahe der Luzerner Grenze, aus dem Wynental, dem Rueder- und dem Seetal, die seit Jahrzehnten die Kanti Beromünster besuchen können? Diese Option bleibt weiter bestehen, sagt Claude Schwank, stellvertretender Leiter der Sektion Mittelschule, auf Anfrage: «Der Kanton Aargau plant keine Kündigung der bestehenden Zahlungsbereitschaften.» Gemeint ist damit der Betrag, den der Aargau als Wohnsitzkanton an den Kanton Luzern pro Kopf und Semester beziehungsweise Schuljahr bezahlen muss. Auch über eine allfällige Einschränkung des Zugangs durch den Kanton Luzern sei dem BKS nichts bekannt, so Schwank weiter.

Gemäss Regionalem Schulabkommen ist es allen Schülerinnen und Schülern der Gemeinden Beinwil am See, Birrwil, Menziken, Reinach, Gontenschwil, Zetzwil und Schmiedrued möglich, nach der obligatorischen Schulzeit das Gymnasium in Beromünster zu besuchen. Bei rund 45 Minuten Reisezeit von Menziken nach Aarau ist das allein schon wegen des Zeitfaktors für viele eine gute Alternative. Kommt dazu, dass wegen des Luzerner Schulsystems mit Langzeitgymnasium Jugendliche mit besonders guten Noten in nur drei statt vier Jahren zu einem Abschuss kommen können. Aktuell besuchen total 26 Aargauer Schülerinnen und Schüler die Kanti Beromünster.