Legt der Vorstand von «aarau regio» die Höhe des Standortbeitrags fest?

Bei der Traglufthalle will der Vorstand die Standort- und Betreibergemeinden eng einbinden. Die sollen eine gewichtige Stimme haben. Letztlich müsste ein Antrag an den Vorstand erfolgen, und der legt dann die Prozentsätze fest. Zur Finanzierung wird es sicher noch intensive Diskussionen geben. In der Arbeitsgruppe waren wir aber der Meinung, dass der dreiteilige Finanzierungsschlüssel die bessere Lösung ist als ein Infrastrukturfonds, in den man einzahlt und auf diese Weise etwas mitfinanziert, worauf man dann vielleicht weniger Einfluss hat.