Beinwil am See/Gebenstorf Der Bruder war Natispieler, sie ist nun Opernsängerin Sägerin Stefanie Gygax, die Schwester von Daniel Gygax, gibt in «Böju» ihr Operndebüt. Sie spielt dort die Hauptrolle der schönen, unerreichbaren Adina.

Sängerin Stefanie Gygax bei einem Auftritt letzten November. zvg

Seit Kindesalter steht Stefanie Gygax mit der Opernwelt in Kontakt, ihre Mutter Christa Gygax trat lange in verschiedenen Opernhäusern Europas auf. Nach vielen Jahren als Sängerin in Musicals und Operetten wagt nun auch Stefanie den Schritt auf die grosse Opernbühne: Morgen Samstag spielt sie im Löwensaal in Beinwil am See die Hauptrolle in Gaetano Donizettis «Elisir d’Amore».

Organisiert wird das Spektakel vom Verein Piccola Opera, der landesweit Opernaufführungen im kleinen Format durchführt und dadurch jungen Sängern und Musikerinnen eine Einstiegsplattform auf hohem Niveau bietet. Für Stefanie Gygax, die sich in den letzten beiden Jahren in Wien zur Opernsängerin weiterbilden liess, kommt die Gelegenheit gerade recht. Nach der Corona-Pause wagt die 38-Jährige nun den definitiven Einstieg in die Opernwelt, mit ihrer Bühnenerfahrung kann sie den Verein zudem unterstützen.

Für sie hat ihr Auftritt auch eine zusätzliche emotionale Komponente: So gab ihre Mutter ihr eigenes Operndebüt vor vielen Jahren ebenfalls in «Elisir d’Amore» in derselben Rolle der schönen, unerreichbaren Adina.

Die Familie Gygax aus dem Raum Baden ist auch bekannt durch Stefanies Bruder, dem ehemaligen Fussball-Natispieler Daniel Gygax.