«Was will man mehr», seufzt die junge Frau und streckt die Nase der Abendsonne entgegen. «Schöne Atmosphäre, Gemütlichkeit, gutes Essen.» Ja, was will man mehr? Eigentlich nur eines: gute Musik. Und davon gab es am neuen Open Air «Sommerloch» reichlich - dem Festival mit dem unvergleichlichen Hinterhofcharme, mitten in der Stadt, mitten im spriessenden Löwenzahn, auf dem Areal der Alten Reithalle.

«Es hat Platz für mehr»

Hier feierte das «Sommerloch» am Samstag Premiere. Doch vom Sommerloch, der Flaute nach dem Ferienauftakt, war nichts zu spüren. Über 250 Besucher kamen aufs Gelände, zur grossen Freude von Silvia Dell’Aquila, Co-Präsidentin des Vereins «Sommerloch». Für sie und ihre fünf Mitinitianten (Co-Präsident Severin Stirnemann, Miriam Petoia, Philipp Ritz, Alexander Roschi und Betty Petoia) ist klar: «Aarau hat an Veranstaltungen bereits viel Gutes zu bieten, aber es hat noch Platz für mehr.»