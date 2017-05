Für Aarau war die Organisation des Spieles eine gewaltige Herausforderung. Seit dem Attentat an den Olympischen Spielen in München 1972 liefen Veranstaltungen mit israelischen Sportlern unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Nicht nur Stadt- und Kantonspolizei, sondern auch Bundesstellen und Israel selbst sorgten sich um die Einhaltung aller Vorgaben. «Wir beim Fussball-Verband wissen nicht einmal alles, was da alles organisiert wurde», zitierte das «Aargauer Tagblatt» eine Auskunftsperson aus dem Zentralsekretariat in Bern. Als schwierig gestaltete sich nicht nur das Aufmöbeln des schon für damalige Verhältnisse als sehr rudimentär eingerichteten Stadions, sondern auch die Hotel-Suche für die israelischen Gäste: Weil die guten Hotels in der Region ausgebucht waren, mussten die Spieler in Bad Zurzach einquartiert werden. Ursprüngliche Pläne, wonach die israelische Nationalmannschaft im Hotel Aarauerhof nächtigen sollte, wurden verworfen – aus Sicherheitsgründen, weil es einen Direktzugang vom Parkhaus zum Hotelinnern gibt.

Höchste Sicherheitsstandards galten auch am Spieltag selbst: «Stunden vor dem Anpfiff wurde das Brügglifeld abgeriegelt und auf mögliche Sprengsätze hin durchsucht», erinnert sich ein damaliges OK-Mitglied. Ausserdem seien die Mannschaftsbusse bewacht und auf dem Tribünendach Scharfschützen postiert worden. Und dann das: Wenige Minuten vor dem Anpfiff sei eine Bombendrohung eingegangen, die helle Aufregung auslöste. Wenig später stellte sich glücklicherweise heraus: Fehlalarm.