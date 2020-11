Bei Bauarbeiten Kabel beschädigt: Grosser Stromausfall seit 11 Uhr

In Suhr ist es am Mittwochmorgen zirka um 11 Uhr zu einem grösseren Stromausfall gekommen. Betroffen sind die Liegenschaften Bahnhofstrsse 3, 5, 12, 14 und 16. Das sind mittlere bis grosse Gebäude, darunter auch das Wohn- und Geschäftshaus «Gleis 1» mit rund 70 Wohnungen und Gewerbebetrieben.

Was ist passiert? «Im Rahmen von Fernwärme-Bauarbeiten wurde bei einer Pressunterstossung der Elekrorohrblock erwischt», sagt Jürg Kern, Leiter Netze beim Suhrer Stromversorger TBS. Seine Mitarbeitenden seien derzeit daran, die zertrennten Kabel zu ersetzen und neue Muffen zu montieren. «Das wird bis zirka 20 Uhr heute Mittwochabend dauern», sagt er. Danach sollten die betroffenen Gebäude zwar wieder Strom haben, was das Glasfasernetz betrifft, könne man aber noch keine Angaben machen, so Kern.