Es ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Vor vier Jahren eröffnete die HSO Wirtschafts- und Informatikschule den ersten Standort als Untermieter in Aarau, direkt beim Bahnhofplatz 4. Sie startete damals mit einer kleinen Anzahl an Studierenden.

Seither wurde das Bildungsangebot der HSO am Standort deutlich ausgebaut. Die steigende Nachfrage nach Weiterbildung in der Region, insbesondere in den Bereichen Handelsschule, Fachausweisen, Betriebswirtschaft (HF) sowie Nachdiplomstudien (NDS-HF), zeigt sich inzwischen auch in den Klassengrössen, das neue Semester startet mit über 222 Studierenden. Mitbewerber der HSO in der Erwachsenenbildung ist das KV Aarau und die Minerva.

Für den Mieterausbau 450 000 Franken investiert

Um den Studierenden nebst der praxis- und transferorientierten Weiterbildung auch bei der Infrastruktur einen hohen Standard zu bieten, hat die HSO auch räumlich einen Sprung gemacht. Sie ist weiterhin beim Bahnhof, aber neu im «Gleis 0», der Osterweiterung des Bahnhofs (1. Etage über der Migros), untergebracht. Die 800 Quadratmeter gemietete Fläche wurde auf einen modernen Bildungsbetrieb ausgerichtet und besteht aus zehn Schulzimmern, Nebenräumen und einer kleinen Cafeteria. Der Mieterausbau kostete laut Baugesuchsmappe 450 000 Franken. Die offizielle Einweihung war gestern Freitagabend.