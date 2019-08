Es ist eine Vakanz zur Unzeit: Ende Mai war bekannt geworden, dass Bauverwalter Andreas Filosi, seit fünf Jahren in Küttigen tätig, Ende August geht. Und gestern teilte die Gemeinde mit, dass vorerst kein Nachfolger eingestellt wird – der Gemeinderat hat das Lenzburger Büro Flury Planer und Ingenieure AG mit der interimistischen Führung der Bauverwaltung betraut.

Eine ungewöhnliche Massnahme zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt: Küttigen hat nicht nur eigene Grossprojekte in der Pipeline (Neubau Garderobe und Schutzraum beim Sportplatz Ritzer, Baugesuch in Vorbereitung), sondern steht auch vor einem massiven Bevölkerungswachstum. Auf dem Areal der ehemaligen Baumschule Hauenstein entsteht in den nächsten Jahren ein neues Quartier mit 170 Miet- und Eigentumswohnungen sowie Reiheneinfamilienhäusern (Baugesuchsauflage im Herbst).

Ganz in der Nähe, beim ehemaligen Restaurant ThaiThai, sind 22 Wohnungen geplant (Projekt lag 2018 auf, wird derzeit nachbearbeitet). Im Dorfkern ist ausserdem ein Gesundheitszentrum geplant. Allein das Baumschulareal-Projekt wird bis zu 500 neue Einwohner bringen (heute rund 6300).

Und in dieser Phase will der Gemeinderat «die bestehende Organisation» der Bauverwaltung analysieren und «mögliche strukturelle Veränderungen prüfen», wie er schreibt. So überraschend der Zeitpunkt, so absehbar der Umstand: Verschiedentlich wurde an die AZ herangetragen, dass gerade Bauherren in Küttigen einen überdurchschnittlich langen Geduldsfaden brauchen, wenn sie ein Projekt umsetzen wollen.

Ammann: «Seit Jahren Schwierigkeiten»

«Das erstaunt mich nicht», sagt nun Gemeindeammann Tobias Leuthard, der neben dem Personal auch für den Hochbau zuständig ist. «Wir haben seit Jahren strukturelle und organisatorische Schwierigkeiten auf der Bauverwaltung. Das ist unbestritten.»

Die Gemeinde hat schon 2018 eine Verwaltungsanalyse in Auftrag gegeben, welche nicht nur die Bauverwaltung, sondern auch andere Abteilungen umfasst. Die Resultate lagen im März dieses Jahres vor. «Sie hat klar aufgezeigt, dass die Struktur der Bauverwaltung optimiert werden muss.»

Der Bauverwalter nehme heute eine zu zentrale Rolle in allen Fachgebieten ein. Egal ob Hochbau, Tiefbau, Baugesuche oder gemeindeeigene Projekte – der Bauverwalter ist das Nadelöhr, alles muss über seinen Schreibtisch. «Hier streben wir eine Entflechtung an», so Leuthard.