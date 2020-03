Bauverwalter Lukas Sigrist wird pensioniert – und hat Grosses vor

Manchmal, da hätte Lukas ­Sigrist gerne den Bleistift aus der Schublade genommen und an den Plänen anderer Architekten herumgezeichnet. Natürlich hat er es bleiben lassen. Seine Aufgabe war nun das baurechtliche Beurteilen von Projekten; nicht mehr das Verfassen.

Lukas Sigrist (64) war zwölf Jahre lang auf der Bauverwaltung Suhr, elf davon als Bauverwalter. Das tönt nicht episch, aber es waren wichtige elf Jahre für Suhr. Nie hat sich das Dorf so rasch so stark verändert: Im Zentrum blieb kein Stein auf dem andern, das Dorf knackte die magische 10'000-Einwohner-Grenze. In Sigrists Währung lesen sich die elf Jahre so: zehn Gestaltungspläne, zwei Erschliessungspläne, zwei BNO-­Teilrevisionen, ein kommunales und ein regionales Hochhauskonzept, ein Freiraumkonzept und ein Kommunaler Gesamtplan Verkehr. Ein stolzer ­Leistungsausweis für eine Karriere, die so nicht voraussehbar war.

Suhr kannte er nur vom Pendeln – aber hier blieb er

Vorstellen konnte sich Sigrist als Maturand nicht nur Architektur, sondern auch Jus oder Medizin. Aber er zeichnete gern, und so entschied er sich für die Architektur mit Schwerpunkt Städtebau. «Es ist der schönste Beruf, den es gibt», sagt Sigrist auch ein Berufsleben später.

Erst machte er sich selbstständig, mit einem Büro im luzernischen Hochdorf. Nach 16 Jahren traten aber Ermüdungserscheinungen auf. In den 16 Jahren hatte sein Büro 14 Wettbewerbe mitgemacht und sechs davon gewonnen; das hatte gezehrt. «Ich wollte etwas anderes. Ich wollte nicht mehr länger den Aufträgen nachrennen, ich wollte etwas Sicheres.» Und so kam Lukas Sigrist nach Aarau, als Sektionsleiter Bauprojektmanagement beim Kanton. In seiner Amtszeit entstanden verschiedene kantonseigene Gebäude, unter anderem das Aargauer Kunsthaus und die Überbauung Behmen in Aarau sowie das Projekt für das Zentralgefängnis Lenzburg. Dann kam wieder der Moment, in dem er etwas anderes wollte. Und es wurde etwas ganz anderes: Lukas Sigrist wurde Redaktor beim Magazin «hk Gebäudetechnik».

Nach gut drei Jahren zog es ihn zurück, Sigrist wurde Sektionsleiter Hochbau in Aarau, später in Wohlen. Zwischenzeitlich war er sogar im Rennen um das Amt des Zürcher Stadtbaumeisters. Und dann kam Suhr, 2008. Das Dorf, das er nur vom Pendeln zwischen Hochdorf und Aarau her kannte. Er blieb.

In seiner Funktion als Bauverwalter war Sigrist in etlichen Projektgruppen und Jurys tätig, betreute alles, was mit Verkehr zu tun hatte. «Ich war eher Manager denn Gestalter», sagt er. Einfluss nehmen konnte er aber auf die grossen Suhrer Projekte, das Schulhaus Vinci, das Schulhaus Reh, die neue Turnhalle, drei neue Kindergärten, das Henz-Areal, LebenSuhr, das Projekt Schützenweg. Auf die Ergebnisse ist er stolz, insbesondere auf das Primarschulhaus. «Das Vinci ist eine Granate», sagt er.

Der erste Weinbauer am Hungerberg nach 100 Jahren

Bei aller Freude über Gelungenes; manches wurmt ihn dann doch. Der Gestaltungsplan Zentrum, dessen Umsetzung so harzte, dass seine angedachte Wirkung inzwischen hinfällig ist. «Wir wollten mit dem Gestaltungsplan die Einkaufsmeile Mittlere Dorfstrasse stärken. Doch jetzt, da der Gestaltungsplan endlich rechtskräftig ist, hat sich das Zentrum bereits in Richtung Bahnhof verschoben.» Und dann ist da natürlich die Akte Keba, die Sigrist die ganzen zwölf Jahre über beschäftigt hat. «Da ist von Anfang an viel falsch gelaufen», sagt er. Aber mehr nicht. Er will keine Schwarzen Peter verteilen.

Und dann kommt sie, die Frage nach dem Danach. Lukas Sigrist lacht. Wo soll er auch beginnen? Er ist nicht nur begeisterter Gleitschirmflieger und Töfffahrer, er arbeitet auf die Motorbootprüfung hin und studiert auch wieder. Diesmal an der Fachhochschule Wädenswil; Weinbau. Sigrist möchte hinter seinem Haus am Aarauer Hungerberg ein paar Reben pflanzen, da, wo fast 700 Jahre lang Reben wuchsen. Einen Kelterer hat er dafür schon gefunden. Damit wäre Sigrist wieder der erste Hungerbergler Weinbauer, nach über 100 Jahren.