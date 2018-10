Das Areal Citywerk Suhr (ehemals Huggler-Areal) rund um die Alte Mühle liegt zwar nicht in einem Dornröschenschlaf. Die verschiedenen Gebäude werden von Mietern aus ganz unterschiedlichen Branchen zwischengenutzt. Doch seit Jahren wartet man in Suhr ungeduldig auf den Prinzen, der das Industriegelände wachküsst und endlich zu dem macht, was seit Jahren versprochen ist: die «Parkresidenz Mühle». Geplant ist auf dem 2,2 Hektaren grossen Areal eine Wohnüberbauung mit zehn Mehrfamilienhäusern und rund 130 Einheiten zum Wohnen und Arbeiten (Eigentum und Miete), die sich um die Alte Mühle gruppieren. Das historische Gebäude als Herzstück des verkehrsfreien und parkähnlich gestalteten Areals soll saniert werden.

Kein Wunder, interessiert jede Regung auf dem Areal. Aktuell liegen auf der Bauverwaltung Suhr zwei Umnutzungsgesuche auf, eingereicht durch die Firma Theodor Huguenin Architekturbüro in Elsau (ZH). Das eine betrifft die künftige Nutzung eines Lagerraumes samt Aussenfläche am Mühleweg 20 durch eine Gartenbauunternehmung, die hier ihr Material lagern will.

Das zweite Gesuch betrifft das Reiterstübli am Mühleweg 18, wo Lager, Atelier und Hobbywerkstatt für die Restauration von Polstermöbeln entstehen sollen. Bei beiden Umnutzungen sind nur marginale Investitionen nötig. Die Baugesuche sind Auflage der Gemeinde Suhr, um die Übersicht über die Nutzung der Gebäude zu behalten. Beide Gesuche liegen noch bis 29. Oktober auf.