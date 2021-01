Baumpfleger Lukas Kauffungen nach dem Schneechaos: «Der Anblick der Bäume schmerzt»

Überall geknickte und abgeschlagene Äste und eingerissene Kronen: Viele Bäume haben unter den plötzlichen und wegen der milden Temperaturen schweren Schneemassen sichtlich gelitten. Die Baumpfleger haben deshalb einiges zu tun. Wie gross der Schaden ist, wird sich noch zeigen. Zuerst geht es in Aarau vor allem darum, Unfälle zu verhindern.

«Jetzt bin ich gerade vom Baum heruntergeklettert», sagt Lukas Kauffungen, als er sich am Telefon meldet. Seit Freitag läuft dieses regelrecht Sturm. «Ich erlebe das seit 16 Jahren als Baumpfleger erst zum zweiten Mal», sagt Kauffungen, der unter anderem etwa ein Teil der Bäume in Aarau betreut.

Auch Platanen konnten den Schnee nicht aushalten

Viele private Baumbesitzer müsse er derzeit auf ein paar Tage vertrösten. «Zuerst müssen wir uns um das Gröbste kümmern», so der 43-Jährige. Wie viele der von seiner Firma betreuten Bäume beschädigt wurden, könne er noch nicht beziffern. «Aber es sind einige», so der Baumpfleger. Auch resistente Bäume mit eher hartem Holz wie Platanen sind betroffen. Nicht zuletzt wegen der Hitzeperioden in den vergangenen Jahren, die viele Bäume geschwächt haben, vermutet er. «Die Schäden sind ganz unterschiedlich. Bei einigen sind ein, zwei Äste abgefallen, andere sind ein Totalschaden und müssen wahrscheinlich gefällt werden», so der Baumpfleger.

Ob einzelne Bäume tatsächlich so stark verletzt sind, dass sie nicht mehr zu retten sind, entscheidet Lukas Kauffungen zu einem späteren Zeitpunkt. «Die allermeisten werden es überstehen», sagt er. Dringender sei es nun, abgeknickte Äste aus den Kronen zu holen, damit sie nicht zum Sicherheitsrisiko werden. Das werde zu dritt noch mindestens die ganze Woche dauern. «Mit einem solchen Ausmass haben wir nicht gerechnet», so der Baumpfleger.