Baum ist auf die Echolinde gestürzt

Die Echolinde hat grosse Bedeutung für Aarau. Auf einer Anhöhe über der Stadt gelegen bietet sie eine Aussicht entlang der Jurakette bis zu Schloss Lenzburg und darüberhinaus. Die grosse Lichtung am Waldrand, an der die Echolinde steht, hat eine lange Geschichte. So nehmen Historiker an, dass dort oben im Mittelalter das Landgericht stattgefunden hat, auf einer halbrunden, in den Wald geschlagenenen Lichtung, deutlich kleiner noch, als sie heute ist.

In den Hungerjahren von 1816 und 1817 versuchte die Stadt Aarau, durch das Anpflanzen von Nahrungsmitteln auf der Lichtung für Linderung zu sorgen. Doch weil der Regen ausblieb, sprachen die Leute bald davon, dass es auf der Anhöhe «aussieht wie in Neufundland». So wird es in den Aarauer Neujahrsblättern von 1945 erzählt. Und weil Neufundland zu Amerika gehört, sprach bald alles nur noch von «Amerika», wenn es über die Anhöhe mit der heutigen Echolinde sprach. Ein Name, der vereinzelt noch heute Verwendung findet.