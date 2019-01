Geplant ist eine Waschstrasse von 40 Meter Länge und acht Meter Breite. Bis zu 80 Autowäschen pro Stunde kann die Anlage ausführen. Je nach Programm dauert es von dreckig zu blitzblank also nicht einmal eine Minute. Geeignet ist die geplante Waschstrasse für Personenwagen und Fahrzeuge bis zur Grösse eines durchschnittlichen Kleintransporters (2,05 Meter bei Standardausführungen und 2,18 Meter bei Spezialausführungen). Die Wäsche geschieht automatisch. Ein Mitarbeiter wird für die Programmauswahl und die Sicherheit zuständig sein.

An der Längsseite der Anlage sollen ausserdem vier Staubsauger- und vier Waschboxen angebracht werden. Diese sind überdacht und werden von den Kunden selbst bedient. Ausserdem sind ein Personal-WC und ein kleiner Aufenthaltsraum mit Küche projektiert, wie aus dem Baugesuch hervorgeht. 950 000 Franken kostet das geplante Projekt der Autotechnik AWT AG. Das Unternehmen betreibt derzeit über 30 «Soft Car Wash»-Anlagen in der Schweiz. Im Aargau gibt es Standorte in Lenzburg, Muri, Reinach, Oftringen, Rothrist und Spreitenbach. In Buchs betreibt bereits die Migrol im Wynecenter eine Waschanlage mit Selbstbedienungs-Boxen.

Die geplante «Soft Car Wash»-Anlage ist mit einer Rezirkulationsanlage ausgerüstet. Das Abwasser wird durch die sogenannte «biologische Emulsionsspaltung» sedimentiert, biologisch gereinigt, filtriert und entkeimt. So kann es aufbereitet und und für die Autowäsche rückgewonnen werden. Auch das Dachwasser wird für die Waschanlage verwendet.

Geöffnet ist die künftige Waschstrasse von 8 Uhr bis 20 Uhr. Am Sonntag bleibt sie geschlossen. Die Selbstbedienungsboxen sind täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. (MEB)