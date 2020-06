Baubeschwerde kostet Anwohner 10'000 Franken – «dieses Renditeobjekt verschandelt das Quartier»

Das Schürlifeldquartier ist von Einfamilienhäusern mit grossen Gärten geprägt. Mehrfamilienhäuser mit bis zu sechs Wohnungen und sieben Metern Höhe dürfen aber gebaut werden. Ob der Bau ästhetisch ins Quartier passt, ist eine andere Frage.

Über 40 Anwohner haben sich vor einem Jahr gegen ein geplantes Mehrfamilienhaus am Fliederweg beschwert. Die Sammeleinwendung mit offiziell 21 Unterzeichnenden wurde monatelang bearbeitet. Nachdem an der letzten Gemeindeversammlung die Sanierung von Strassenbelag und Werkleitungen am 180 Meter langen Fliederweg für 940'000 Franken genehmigt wurde, kam die Antwort des Gemeinderats auf die Beschwerde der Anwohner: Sie wurde abgewiesen.

Paare teilen sich die Kosten

«Wir werden von der Gemeinde überhaupt nicht ernst genommen», sagte Mitunterzeichner Walter Baltisberger damals. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und einem weiteren Anwohnerpaar zogen sie am 12. Februar die Beschwerde vor das kantonale Baudepartement weiter.

Und dieses entschied unüblich schnell: Am 27. April lag die Antwort vor. Auch der Kanton wies die Beschwerde ab. Und legte den Einsprechern eine salzige Rechnung vor: 3200 Franken Staats- und 274 Franken Kanzleigebühr, dazu 6800 Franken Anwaltskosten. Nebst Zeit und Nerven hat das Ganze also über 10'000 Franken gekostet, die sich beide Paare nun teilen. Von einem Weiterzug ans Verwaltungsgericht sehen sie ab.

Hoher Liftschacht stört die Anwohner

Baltisberger ist tief enttäuscht: «Es schmerzt, dass der Gemeinderat einen Anwalt nimmt gegen uns jahrelange Anwohner», sagt er. «Das Quartier wird durch dieses Renditeobjekt verschandelt.»

Entstehen soll ein zweistöckiges Gebäude mit vier Wohnungen. Dazu kommt eine Dachterrasse mit Liftschacht, die weiter in die Höhe ragt und laut Beschwerde «als Aussichtsturm das Quartierbild bestimmen» und «von allen Anwohnern als äussert störend empfunden» wird.

Stören tut Baltisberger auch die Begründung des Kantons: Dieser sagt zusammengefasst, dass die Beschwerde in gewissen Punkten zwar recht habe, dort aber dem Gemeinderat ein gewisser Ermessensspielraum zusteht.