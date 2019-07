Blitzstart einer Baustelle. Bereits morgens um sechs Uhr begannen Arbeiter beim «Starbucks» damit, Tische und Stühle abzutransportieren und die Innereien des «Coffeehouse» im Kasinopark zu demontieren. Den Aarauer «Starbucks» gibt es seit 2006. Jetzt ist eine Totalerneuerung des Lokals (35 Plätze innen, 95 Plätze draussen) angesagt. Die Wiedereröffnung ist in zwei Wochen, am Samstag, 20. Juli.

Igelweid-Shopping wird zum Hindernislauf

Es ist ein Grundgesetz in der Stadt Aarau: Auf den Maienzug hin werden so viele Baustelle wie nur irgendwie möglich eingestellt. Am Montag danach gehts dann aber mit der Bauerei richtig los – auch wegen des Ferienstarts. Unmittelbar neben dem «Starbucks» begannen gestern Arbeiter damit, in der wichtigsten Einkaufsstrasse der Kantonshauptstadt, der Igelweid, eine Kanalisationsbaustelle einzurichten. Die vielen herantransportierten Absperrgitter lassen erahnen, dass auf die Fussgänger einiges an Umwegen zukommen wird. Bereits abgeräumt ist die Gartenwirtschaft des Migros Daily.

Die schönsten Bilder vom Maienzug-Freitag