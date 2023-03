Bankettverschiebung Stadtpräsident: «Etwas am Maienzug zu ändern, ist wohl das Emotionalste, was man in Aarau machen kann» Über tausend Unterschriften gegen die geplante Verschiebung des Maienzugbanketts von der Schanz auf den Maienzugplatz liegen nun beim Stadtrat. Dieser wird das Geschäft nochmals traktandieren.

Von links: Benjamin Böhler, Matthias Zinniker, Yannick Berner (alle FDP Aarau), Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, Vizestadtschreiber Stefan Berner. Bild: Nadja Rohner

Für Menschen, die nicht in Aarau aufgewachsen sind, ist es schwer, nachzuvollziehen, weshalb die Ur-Aarauer so dermassen gegen die Verlegung des Maienzug-Banketts von der Schanz in den Schachen aufbegehren. Das ist auch Yannick Berner, Matthias Zinniker und Benjamin Böhler (alle FDP) bewusst. Der Grossrat, der Einwohnerrat und der Stadtpartei-Co-Präsident übergaben am Donnerstag eine Petition gegen die Verschiebung an Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker, und sie versuchen, eine Erklärung zu finden: «Die Schanz hat einfach ein anderes Flair», sagt Zinniker. Ausserdem sei es besser, wenn nicht alles an einem Ort konzentriert sei, sondern auf verschiedenen Plätzen stattfinde.

Da überzeugt es die drei auch nicht, wenn der Stadtpräsident darauf hinweist, dass es dank der grossen Platanen an heissen Tagen auf dem Maienzugplatz viel angenehmer ist als auf der Schanz, und dass ausserdem mehr Platz verfügbar ist. «Die Herausforderung, auf der Schanz rechtzeitig einen guten Platz zu besetzen und später Sonnenschirme zu organisieren, um Schatten zu haben – das gehört alles mit dazu», findet Berner.

Insgesamt sind in zwei verschiedenen Petitionen über tausend Unterschriften gegen die Bankettverschiebung eingegangen. Der Stadtrat werde das nun traktandieren, sagt Hilfiker. Mit Widerstand habe er schon gerechnet: «Etwas am Maienzug zu ändern, ist wohl das Emotionalste, was man in Aarau machen kann.» – «Es ist eben nicht nur ein Jugendfest, sondern auch ein Volksfest», so Yannick Berner.

Matthias Zinniker will die Petitionen auch als Zeichen für die kommenden Jahre verstanden wissen – damit der Stadtrat nicht auf die Idee kommt, aus einer einmaligen Verschiebung einen Dauerzustand zu machen.

Primär geht es ihnen ums Bankett, aber «bezüglich der Verschiebung der Morgenfeier vom Telli-Ring ins Leichtathletikstadion bestehen ebenfalls grosse Bedenken», so Benjamin Böhler. «Ich sehe gewisse organisatorische Vorteile, aber für mich ist das ein reiner Bürokratenentscheid von Menschen, denen die Bedeutung dieser Orte nicht bewusst sind», sagt Matthias Zinniker.

Benjamin Böhler spricht davon, dass die Aarauerinnen und Aarauer von den vielen Änderungen überrumpelt worden seien. Diese hätten sich, so hat die Stadt argumentiert, teilweise seit Jahren aufgedrängt, wegen den Coronapausen kämen nun alle auf einmal. Yannick Berner ist dennoch überzeugt, dass ein Grossteil der eingefleischten Maienzügler die Notwendigkeit der Änderungen nicht sieht.

Stefan Berner, Vizestadtschreiber und Maienzugkommissions-Mitglied, versprach, dass die Kommission für einen reibungslosen Ablauf im Schachen alles tun werde. Und er verrät neue Details der Festplatzplanung: «Das Zelt wird auf die Westseite der Sporthalle kommen. Die Foodstreet samt Sitzgelegenheiten ist auf dem Pétanque-Platz geplant.»