Bankett unter den Giebeln: Der Maienzug wird anders als alles, was Aarau bisher gesehen hat

Vom «Theo» (Bankett-Menu, ausgebucht) bis zum «Loft» (Barbetrieb und Afterparty am Vorabend), dem «City Tower» (Grill-Buffet und Musik am Vorabend und am Maienzug für 30 Franken) und der «Schwanbar» (Kafi und Gipfeli am Maienzug-Morgen) oder dem «Schützenhaus» (Maienzug-Menu für 40 bzw. 32 Franken für Vegis), sie alle planen Spezial-Angebote. Manche ganz ruhig, manche in gewohnter Partymanier, alles im kleinen Rahmen, beschränkt durch obligatorische Reservationen und Ticketing-System.

Auch aus den Quartieren tönt es geschäftig; da ist von Quartier-Banketten die Rede, von ganzen Strassenzügen, die sich gemeinsam an mitgebrachte Tische sitzen und gemeinsam feiern wollen. Ganz zu schweigen vom Fussballmatch am Abend: Zum vermutlich allerersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der FC Aarau am Maienzug. Und das erst noch im Brügglifeld.