Bankett unter den Gibeln: Der Maienzug wird anders als alles, was Aarau bisher gesehen hat

Vom «Theo» (Bankett-Menu, ausgebucht) bis zum «Loft» (Barbetrieb und Afterparty am Vorabend), dem «City Tower» (Grill-Buffet und Musik am Vorabend und am Maienzug für 30 Franken) und der «Schwanbar» (Kafi und Gipfeli am Maienzug-Morgen) oder dem «Schützenhaus» (Maienzug-Menu für 40 bzw. 32 Franken für Vegis), sie alle planen Spezial-Angebote. Manche ganz ruhig, manche in gewohnter Partymanier, alles im kleinen Rahmen, beschränkt durch obligatorische Reservationen und Ticketing-System.

Auch aus den Quartieren tönt es geschäftig; da ist von Quartier-Banketten die Rede, von ganzen Strassenzügen, die sich gemeinsam an mitgebrachte Tische sitzen und gemeinsam feiern wollen. Ganz zu schweigen vom Fussballmatch am Abend: Zum vermutlich allerersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der FC Aarau am Maienzug. Und das erst noch im Brügglifeld.

Was sich die Aarauer nicht nehmen lassen werden

«Es wird ein wunderschöner Maienzug», prognostiziert Alessandro Crivaro, Präsident des Vereins Gastro Altstadt Aarau und Inhaber von «Krone», «Panini Café & Catering», «Signor Rossi» und «Max-Moriz». Er selbst wird unter anderem ein Bankett-Menu (Dreigänger für 40 Franken, ohne Getränke) anbieten, verteilt auf die vier Aussenflächen seiner Betriebe, alles corona-konform. Von den 150 Plätzen sind bereits 130 weg. «Ein Maienzug-Bankett unter den Giebeln statt den kümmerlichen Platanen der Schanz; schöner kann es ja eigentlich gar nicht sein», sagt Crivaro und lacht.

Dass sich die Aarauerinnen und Aarauer uneingeschränkt an die Bitte des Stadtrates halten und daheim im privaten Rahmen feiern, glaubt Crivaro nicht. «Selbst wer den nötigen Platz hat, im Garten zu feiern, der kommt doch irgendwann in die Stadt. Der Maienzug ist das Fest der Feste, der Anlass im Jahr, an dem man andere Leute treffen, sich zeigen will. Das lassen sich die Aarauerinnen und Aarauer bestimmt nicht nehmen.»