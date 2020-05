Bald hat Plattenladen-Besitzer Dimi sein Aarau wieder

Es gibt Menschen, die gehören zu einem Ort dazu. Einer dieser Aarauer Menschen ist Dimitri Denage. Dimi, wie ihn alle nennen, Inhaber des Plattenladens «Dezibelle» an der Rathausgasse. Dimi, dem Aarau in den letzten Wochen so gefehlt hat, ganz zu schweigen von seinen Bekannten, denen er sonst im Laden, auf der Strasse oder im Café begegnet. Dimi, der sich freut, dass am Montag wieder ein Stück Normalität zurückkehrt.

Die letzten acht Wochen waren anders. Dimi hat Oberentfelden entdeckt, das Dorf, in dem er seit Jahren wohnt, von dem er aber bislang nicht viel mehr als die Post und die Tramstation kannte. Er hat die letzten Wochen daheim Musik gehört, was er sonst nur selten tut. Und sogar einen Computer hat er nun daheim. Auch den lässt er lieber im Geschäft, genauso wie er das Musikhören auf die Arbeitszeit beschränkt – weil er, bei aller Liebe zur Musik, auch irgendwann einfach seine Ruhe will.

Seit dem 16.März hatte er seine Ruhe, mehr, als ihm lieb ist. In den vergangenen acht Wochen hat er nur gerade zehn Pakete verschickt; Lieferungen an Kunden, die sich direkt bei ihm gemeldet haben. Einen Onlineshop gibt es beim «Dezibelle» nicht.

Ums Überleben geht es bei den Plattenläden schon lange, auch ganz ohne Corona. Als Dimi vor 22 Jahren das «Dezibelle» gemeinsam mit Martina Ganz eröffnete, gab es in Aarau vier Plattenläden. Die beiden setzten auf Musik, die nicht nur der breiten Masse gefällt – und trafen ins Schwarze. Das «Dezibelle» wurde zu dem Plattenladen, vor dem die DJs am Morgen auf den Pöstler warteten und über den Tresen gierten, wenn Dimi die Pakete auspackte. Jeder wollte der Erste sein, der die neusten Hits spielte.