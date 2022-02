Ein 60-jähriger fuhr in die Fussgängerunterführung und blieb stecken. Tele M1/Leonie Projer

Bahnhof Aarau 60-jähriger Autofahrer verwechselt Unterführung mit Parkhaus Ein Autofahrer hat fälschlicherweise die Personenunterführung beim Bahnhof Aarau mit einer Parkhaus-Einfahrt verwechselt. Verletzt wurde dabei niemand.

Am Mittwochmorgen fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Peugeot in die Fussgängerunterführung des Bahnhof Aarau. Kantonspolizei Aargau

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 02.02.2022, 08:45 Uhr, in Aarau. Ein 60-jähriger Lenker fuhr mit seinem Peugeot auf der Bleichemattstrasse in Aarau in die Fussgängerunterführung in Richtung Hintere Bahnhofstrasse und blieb stecken.

Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Kantonspolizei Aargau

Er dürfte die Fussgängerunterführung mit der Einfahrt zu einem Parkhaus verwechselt haben. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug. (nbl)

Die aktuellen Polizeibilder: