Der Bundesrat hat letzte Woche einen Entscheid gefällt, der für die Entwicklung des Oberentfelder Dorfzentrums ganz neue Perspektiven eröffnet. Was bisher lediglich Träumereien von einigen unverbesserlichen Optimisten waren, hat plötzlich gute Realisierungschancen: die Verlegung der WSB unter den Boden, der Bau eines Tunnels, damit der Niveauübergang mit der SBB verschwindet und als Folge davon der Engelplatz vom Bahnverkehr befreit wird. Voraussetzung ist allerdings, dass National- und Ständerat im kommenden Jahr dem «Ausbauschritt 2035» zustimmen.

Und dass bei den weiteren Planungsarbeiten keine unerwarteten Hindernisse auftauchen. Im kommenden Jahr soll die bestehende Machbarkeitsstudie vertieft werden.

Wegen Coop, Migros und Emil Frey

Mit dem dem «Ausbauschritt 2035» will der Bundesrat landesweit 11,9 Milliarden Franken in die Bahnen investieren. 300 Millionen Franken davon sind für den «Angebotsausbau Zofingen-Suhr-Lenzburg (Güterverkehr)» vorgesehen. In der bundesrätlichen Botschaft heisst es: «Zwischen Lenzburg und Zofingen werden zusätzliche Kapazitäten für den Güterverkehr geschaffen, um eine gute Anbindung der wichtigen Logistikstandorte in diesem Raum an den Schienenverkehr sicherzustellen.» Verkürzt gesagt geht es um mehr Bahn etwa für Coop (Hunzenschwil), Migros (Suhr/Buchs) und Emil Frey (Safenwil). Aber auch darum, die Stammlinie Zürich–Bern ein Stück weit vom Güterverkehr zu entlasten – damit dort Taktverdichtungen im Personenverkehr möglich werden.

Für Oberentfelden wichtig ist, dass in der bundesrätlichen Botschaft explizit die «niveaufreie Kreuzung mit der AVA (ehemals WSB)» genannt wird. Denn wegen des Güterverkehrsausbaus wäre der heutige Übergang hoffnungslos überlastet.