Gegner des Projekts befürchten, dass eine Stützmauer zwischen Platz und Suhrenraum wie eine Zäsur wirken wird.

Man kann mit baulichen Massnahmen eine gewisse Verbindung erreichen, zum Beispiel mit einer breiten Sitztreppe. Zudem ist dieser Bereich des Suhrenraums schon heute keiner, an dem sich Leute aufhalten, sondern eben eine Verkehrsverbindung.

Warum lässt man den Platz nicht einfach frei oder baut einen Spielplatz?

Dieser Ort, wo früher der alte Bären stand, erfordert aus städtebaulicher Sicht unbedingt ein Bauvolumen. Mehrfach wurde der Gemeinderat vom Einwohnerrat aufgefordert, einen Investor zu suchen, der dort etwas Sinnvolles baut. Und mehrfach wurden Motionen abgelehnt, die darauf abzielten, den Bärenplatz als unbebaute Fläche im Sinne eines Begegnungsplatzes für Jung und Alt zu erhalten. Auch bei Umfragen ausserhalb des Einwohnerrats war der Platz Thema, zuletzt bei der grossen Bevölkerungsumfrage 2013. Daraus war kein Wunsch ersichtlich, den Bärenplatz als grüne Wiese zu erhalten.

Aber offenbar hätte sich die Bevölkerung mehr Mitwirkung gewünscht.

Wenn das Neubauprojekt realisiert wird, ist die Gemeinde für die Gestaltung des rund 3000 Quadratmeter grossen Begegnungsplatzes zwischen dem Neubau und dem Gemeindesaal zuständig. Dazu wird eine Arbeitsgruppe aus der Bevölkerung eingesetzt.

An der Einwohnerratssitzung sagten Sie, es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, auf dem Bärenplatz ein Gebäude zu bauen. Warum ist das keine Option?

Ich muss das präzisieren: Die Gemeinde wird sicher kein Wohn- und Geschäftshaus bauen. Anders wäre es, wenn das Gebäude komplett öffentlich genutzt würde. Aber dafür besteht kein Bedarf.

Für einen kleinen Bibliotheks-Pavillon vielleicht schon …

Dafür haben wir kein Geld. Aber: Es ist weiterhin möglich, die Bibliothek in den geplanten Neubau auszulagern, was günstiger wäre als ein eigener Pavillon. Das verlangt eine überwiesene Motion der EVP. Dann hätten wir allerdings Mietkosten, was am heutigen Standort im Schulhaus nicht der Fall ist.

Das Referendumskomitee gegen den Bärenplatz-Verkauf hat eine Infoveranstaltung durchgeführt, an der die Vorlage in der Luft zerrissen wurde. Wieso waren Sie als Ammann nicht da?

Erstens wurde der Gemeinderat nicht eingeladen. Zweitens war ich selber in den Ferien, der Vizeammann hatte bereits eine wichtige Sitzung. Gemeinderat Walter Wyler hat die Veranstaltung besucht.

Warum macht der Gemeinderat eigentlich keine eigene Infoveranstaltung zum Geschäft, wie es andere Gemeinden vor wichtigen Abstimmungen machen?

Gegen den Einwohnerratsbeschluss wurde das Referendum ergriffen. Der Gemeinderat muss in diesem Falle eine Abstimmungsbotschaft verfassen und sich von Gesetztes wegen im Abstimmungskampf zurückhalten. Er darf ausdrücklich auch keine Infoveranstaltungen durchführen. Die Gemeinderäte dürfen sich als Einzelpersonen äussern, aber nicht als Gremium. FDP und CVP führen aber am 4. Mai eine Infoveranstaltung durch, in der das Projekt vorgestellt wird. Zudem ist die Position des Gemeinde- und Einwohnerrats in den Abstimmungsunterlagen dargelegt.

Wenn das Volk Nein sagt zum Verkauf des Bärenplatzes, bleibt alles, wie es ist. Anders bei der Kreisschule: Ein Nein würde hier trotzdem zu Veränderungen führen.

Genau. Dann müssten wir wieder eine eigene Gemeindeschule aufbauen. Aus Sicht des Gemeinderats ist eine Kreisschule Aarau-Buchs sinnvoll, weil so die Schulraumsituation für beide Gemeinden optimiert werden kann, weil es für die Lehrer aufgrund stabilerer Schülerzahlen mehr Stellensicherheit gibt und weil die grosse Kreisschule letztlich finanzielle Vorteile bringen wird. Auch, wenn es heute schwierig ist, diese genau zu quantifizieren. Durch eine grössere Schulorganisation können beide Gemeinden zudem den Zugang zur optimalen Bildung in Bezug auf Klassengrössen, Durchlässigkeit der Stufen sowie dem Angebot der Wahlfächer langfristig sicherstellen.