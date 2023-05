Badi Entfelden Gemeinde mischt sich mehr in die Schwimmbadführung ein: Gemeinderat Guido Scherer ist neuer Präsident Nach 21 Jahren gab Bernhard Bürki die Führung der Genossenschaft hinter der Badi Entfelden ab. Jetzt soll eine neue Phase in der Geschichte des Schwimmbads eingeleitet werden. Im Fokus stehen dabei unter anderem die hohen Defizite.

Das Hallenbad in Entfelden wurde 2019 umfassend saniert. Bild: Severin Bigler

In der Badi Entfelden ist eine neue Ära angebrochen. Bernhard Bürki, Genossenschaftspräsident seit 21 und Geschäftsführer seit 12 Jahren, trat letzte Woche an der Generalversammlung zurück. «Er hat in all den Jahren tolle Arbeit geleistet und das Schwimmbad Entfelden zu dem gemacht, was es heute ist», zitiert der «Landanzeiger» den Badi-Vorstand. In seiner Laufbahn hat der inzwischen 73-Jährige unter anderem die grosse Sanierung des Hallenbads bewerkstelligen können.

In einem «emotionalen Moment» verabschiedete sich Bernhard Bürki am Freitag persönlich von seinem Team. Damit endete der Generationenwechsel bei der Badi Entfelden, angestossen im letzten Herbst durch den Rücktritt seiner Tochter Claudia Hächler, die die Schwimmschule Änte-Plausch seit deren Gründung vor 15 Jahren mitgeleitet hatte.

Mit dem Rückzug der Familie, die die Badi so lange mitprägte, stehen nun einige Umstrukturierungen an, wie der Unterentfelder Gemeinderat Guido Scherer auf Anfrage erklärt. Er selbst nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein: Bisher hatte er im Gemeinderat das Badi-Ressort inne, an der GV wurde er nun einstimmig auch zum neuen Genossenschaftspräsidenten gewählt.

Zuletzt Defizit von 760’000 Franken

Der Unterentfelder Gemeinderat Guido Scherer ist zugleich auch neuer Genossenschaftspräsident der Badi. Bild: Fabio Baranzini

Der Vorstand habe einen der beiden für die Badi zuständigen Gemeinderäte als Präsidenten einsetzen wollen. Seitens Oberentfelden konnte Ammann Markus Bircher nicht die nötige Zeit aufbringen. Ohne es direkt zu suchen, gelang Guido Scherer also das, was er 2021 bei seinem Wahlkampf in den Gemeinderat angekündigt hatte: Die Gemeinde müsste sich in die Führung der Badi einbringen können, sagte er damals. Vor allem auch, um die wiederholten hohen Defizite in den Griff zu bekommen.

Dies sei auch heute noch der Wunsch beider Gemeinden. 2022 musste Unterentfelden 255’000 Franken des Betriebsdefizits der Badi decken, 2021 waren es 280’000. Oberentfelden zahlte 507’000 respektive 555’000 Franken. Dies entspricht in beiden Gemeinden je drei bis vier Steuerfussprozenten.

Vorher stehen laut Guido Scherer aber noch drei Punkte auf der Pendenzenliste. Zuerst die Stabilisierung des Betriebs: Mit Thomas Canonica konnte ein erfahrener KMU-Leiter als Geschäftsführer der Badi gewonnen werden – aber nur vorübergehend. Das Ziel sei, in einem zweiten Schritt jemanden zu finden, der beruflich einen Badi-Hintergrund hat, was nicht einfach sein dürfte, wie Guido Scherer sagt. Als dritter Punkt nennt er die «Entflechtung» der bisherigen familiär geprägten Führung. Deshalb wurde auch entschieden, die operative Badileitung und das strategische Genossenschaftspräsidium zu trennen.

Auf Google «durchaus gemischte Beurteilungen»

Mittelfristig werde es dann darum gehen, die Qualität der Dienstleitungen der Badi unter die Lupe zu nehmen und zu verbessern. «Auf Google finden sich durchaus gemischte Beurteilungen zum Schwimmbad Entfelden», sagt Guido Scherer. Ein kurzer Blick bestätigt: Auch wenn die Gesamtnote besser ist als die des Aarauer Hallenbads Telli, wird oft das Preis-Leistungs-Verhältnis bemängelt.

Der Hallenbad-Eintritt für Erwachsene beträgt in Entfelden 10 Franken, 480 Franken für ein Jahresabo. Im Hallenbad Telli sind es 6 respektive 200 Franken, in Seon 8 beziehungsweise 350 Franken.

Seitens der Gemeinderäte beider Entfelden stellte sich laut Guido Scherer deshalb die Frage: Erhalten wir für das viele Geld, das wir investieren, einen guten Service? Könnte man auch für weniger Geld mehr erhalten? «Jetzt beginnt eine Reise. Und diese wird eine Weile dauern», erklärt er. Zuerst müsse man die Führungsstrukturen der Badi Entfelden «neu denken und auf ein gutes Fundament bringen».

Nebst dem Hallenbad (im Bild) gibt es in Entfelden auch ein Freibad mit grosser Rutschbahn. Bild: Severin Bigler