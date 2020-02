Autolenker bringt Schülerin auf Velo zu Fall und braust davon – Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen um 7.30 Uhr in Oberentfelden auf der Aarauerstrasse. Da die

Bahnschranke, beim Abzweiger Uerkenweg, geschlossen war, hielt die Fahrradlenkerin an. Dabei wurde diese durch einen herannahenden SUV touchiert, worauf sie stürzte. Die 11-jährige Schülerin verletzte sich leicht und musste sich in Spitalpflege begeben.

Der Automobilist mit dem schwarzen SUV fuhr ohne anzuhalten weiter. Die Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Aarau sucht nun die Person am Steuer dieses SUV's sowie allfällige Augenzeugen. Diese sind gebeten, sich mit dem Stützpunkt Aarau (Tel. 062 836 55 55) in Verbindung zu setzen.

