Auswertung Aarauer Fahrlehrer ist zum siebten Mal der Beste im Kanton Die schweizweit meistverkaufte Autotheorie-App «iTheorie Premium» hat 40’000 Fahrschülerinnen und Fahrschüler der Schweiz eingeladen, ihre Lehrer zu beurteilen. Dabei wurde in jedem Kanton ein Sieger gekürt – im Aargau ist es ein alter Bekannter.

Zum siebten Mal in Folge gewinnt Andy Aebischer die Auszeichnung. zVg

Es ist das siebte Mal in Folge, dass Andy Aebischer die Auszeichnung zum besten Fahrlehrer im Kanton Aargau entgegennehmen konnte. Gesamtschweizerisch schafft es der Aargauer auf den 10. Rang. «Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, dahinter steckt harte Arbeit», sagt Aebischer, der seit über 20 Jahren Fahrlehrer ist. Sein Erfolgsrezept? «Ich probiere meinen Job so seriös wie möglich zu machen, das zahlt sich über die Jahre aus.»

Durch seine Lektionen ziehe sich ein roter Faden mit klarem Fokus auf die kommende Prüfung und diese bestehen seine Fahrschülerinnen und Fahrschüler auch besonders oft. Laut dem Voting überzeuge Andy Aebischer zudem mit seinen einprägsamen Erklärungen und seiner lockeren Art.

11'000 Fahrschüler haben gewählt

Alle Fahrlehrer wurden von rund 11'000 Fahrschülern quantitativ und qualitativ bewertet: Dazu zählen Punktevergaben in den drei Bereichen Unterrichtsqualität, Servicequalität und soziale Fähigkeiten sowie eine schriftliche Gesamtbeurteilung. Neben der Meinung der Fahrschüler wurde auch die Selbstevaluation der Fahrlehrer sowie die offiziellen Bestehensquoten der Strassenverkehrsämter (sofern vorhanden) ins Ranking mit aufgenommen.

9 von 10 Fahrschüler bestehen bei Andy Aebischer die Prüfung. Screenshot Instagram

Letztere ist bei Andy Aebischer besonders hoch: Erst im Januar publizierte er auf seiner Website und auf Instagram einen Brief des Aargauer Strassenverkehrsamts, in dem steht, dass Aebischers Fahrschüler in 96 Prozent der Fälle die Fahrprüfung bestehen. Damit liegt er deutlich über dem Durchschnittswert von 65 Prozent. «Man merkt mit der Zeit sofort, wann jemand parat ist für die Fahrprüfung», sagt Aebischer.