Ausserordentliche Gmeind im September – Zukunftsraum-Entscheid kann sich noch verzögern

Es hat kurz danach ausgesehen, als ob Suhr mit seiner Landsgemeinde am 29. August als zweite Gemeinde nach Aarau über die Fusion im Rahmen des Zukunftsraums entscheiden würde. Suhr hätte damit die Beschlüsse in den anderen Gemeinden beeinflussen können. Mit dem Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen bis Ende August werden Ober- und Unterentfelden ihre Entscheide aber wohl zuerst fällen: Beide führen am 2. September eine ausserordentliche Gmeind durch.

Doch auch hier könnte bald wieder alles anders werden: Wie Unterentfelden in einer Mitteilung schreibt, kann an der Gmeind im September nur über den Zukunftsraum entschieden werden, «sofern am 12. August die Informationsveranstaltung gemeinsam mit Oberentfelden für alle Stimmbürger durchgeführt werden kann. Ansonsten wird das Geschäft an der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 26. November zur Abstimmung gebracht». Da die Gemeinden zusammen rund 7300 Stimmberechtigte haben, stellt sich die Frage, ob die Info-Veranstaltung durchgeführt wird. An den letzten Infoabend im November in der Turnhalle Dorf in Oberentfelden kamen rund 250 Personen. Die Gemeindeverwaltungen beider Entfelden waren gestern Abend nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Auf Anfrage sagte der ­Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker: «Mit dem Verbot von Grossanlässen bis Ende August ist es möglich, dass die Entscheidungen erst nach den Herbstferien erfolgen. Der Zeitplan zum Zukunftsraum lässt dies aber zu.» Er gehe zudem nicht davon aus, dass der Beschluss einer Gemeinde die anderen beeinflusst. «Uns ist wichtig, dass die Entscheidungen innerhalb von einigen wenigen Wochen in allen Gemeinden gefällt werden. Und dass vorher genügend Zeit bleibt, um die Themen in Veranstaltungen zu diskutieren.» (dvi/nro)