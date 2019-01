Im Zeitalter der Fake News ist Hans Roslings posthum publiziertes Werk «Factfullness» eine wahre Wohltat. Der viel gereiste Arzt belegt wissenschaftlich, dass die Welt viel besser ist, als wir sie sehen! Wenn es auch viele ungelöste und dringende Probleme gibt, so haben sich die Lebensbedingungen der Menschheit in den letzten fünfzig Jahren dramatisch verbessert. Ein Blick auf die Fakten öffnet die Augen und lässt uns unsere Zerrbilder korrigieren.

Im Januar jeden Jahres rückt meine Heimat Davos und das Jahrestreffen der international sehr aktiven Stiftung World Economic Forum (WEF) in die Schlagzeilen. Meistens ist auch hier die Diskussion von negativen Bewertungen und Wahrnehmungen dominiert – zu Unrecht. Fast alle der gut vierzig Jahrestreffen habe ich vor Ort erlebt. Für viele Davoser ist das bunte Treiben rund ums WEF ein Höhepunkt der besonderen Art. Persönlichkeiten unterschiedlichster Herkunft sind für einmal nicht im Fernsehen, sondern auch mal zu Fuss auf den verschneiten Strassen anzutreffen. Die einen mit Stadtschuhen unsicher gehend, die anderen hastig zur nächsten Sitzung eilend. Verschiedenste Sprachen sind im Ortsbus zu hören. Freundlich fragt ein Fremder nach einem Weg. Helikopter landen, schwarze Limousinen fahren vor. Ausnahmezustand in Friedenszeiten.

Von einem privaten Anlass kann schon lange nicht mehr die Rede sein. Von den 3000 Teilnehmenden aus über 110 Ländern vertreten die Hälfte Regierungen und die Wirtschaft. Oftmals geht aber vergessen, dass auch rund 900 Führungskräfte von NGOs, Sozialunternehmen, Hochschulen, Arbeitsorganisationen, Glaubensgemeinschaften und Medienunternehmen ins Bündnerland reisen, um sich an den Diskussionen zu beteiligen und ihre Positionen zu vertreten. Die Chefin einer Non-Profit Organisation hat mir kürzlich gesagt, dass das WEF für sie Gold wert sei. An keiner anderen Veranstaltung treffe sie so viele Entscheidungsträger an einem Ort und erhalte medial so viel Aufmerksamkeit für ihre Anliegen. Sie könne den zeitlichen und finanziellen Aufwand für Geschäftsreisen dadurch stark minimieren – und so auch den eigenen CO2-Fussabdruck.

Dieses Jahrestreffen hat sich lokal und regional zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Weite Teile der Davoser Bevölkerung profitieren direkt oder indirekt von all diesen Aktivitäten. Hotellerie und Gewerbe können als Dienstleister, Zulieferer oder Vermieter für sie wichtige Geschäftsvolumen generieren. Dabei nicht eingerechnet sind die nicht quantifizierbaren Effekte, allen voran die weltweite Ausstrahlung zugunsten vom schweizerischen Alpentourismus.

Dafür nehmen Einheimische in Kauf, dass es auf der Strasse bedeutend langsamer als gewohnt vorwärts geht, fast alle Läden an der Hauptstrasse umgenutzt sind und das Areal rund ums Kongresshaus grossflächig abgeriegelt ist. Die meisten Bergler sagen sich aber zurecht: Was sind schon zwei Wochen im Jahr voller Jubel und Trubel im Vergleich zu fünfzig Wochen mit gewohntem Alltagsbetrieb?

Nicht nur die Davoser Bevölkerung, sondern auch wir in Aarau können in der warmen Stube vieles zeitgleich miterleben. Über hundert Sessionen werden im Webcast übertragen. Zudem sind die kostenlosen Open Forum Veranstaltungen öffentlich. Diese äusserst spannenden Podiumsdiskussionen von Führungskräften aus allen Bereichen sind sehr zu empfehlen. In diesem Jahr wird darüber diskutiert, wie die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der öffentlichen Meinung überbrückt werden kann. Ganz im Sinn vom eingangs erwähnten Hans Rosling.

Das WEF verhilft zudem allen Schneebegeisterten zu einem alpinen Hochgenuss. Die Skipisten und Loipen sind für einmal menschenleer – einzig einheimische Primarschulkinder mit

ihren Lehrpersonen sind anzutreffen. Sie verbringen diese Tage nicht im Schulzimmer, sondern geniessen das Skifahren in der Alpenruhe.

Da vos schön ist!