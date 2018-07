Sie sind zwischen 18 und 36 Jahre alt und haben eine ein bis drei jährige Ausbildungen abgeschlossen, um ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) zu erhalten. Sie lernten unter anderem, wie man die natürliche Schönheit mit Farbe unterstreicht, welche Gesichtsbehandlung die Haut braucht und noch vieles mehr.

90 Frauen waren da, um ihr Diplom für die Ausbildung als Kosmetikerin abzuholen. Teils in drei Jahren im Rahmen einer Ausbildung, oder in einem Jahr, im zweiten Bildungsweg. Sechs von ihnen erzählen, wieso Kosmetik ihre Passion ist und was sie besonders gerne machen.