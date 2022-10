Ausbildung Die Handelsschule KV Aarau hat einen neuen Namen – zusätzlicher Standort in Rheinfelden Die Handelsschule KV Aarau heisst seit dem 1. Oktober HKV Aarau und hat als HKV Nordwest einen zusätzlichen Weiterbildungsstandort in Rheinfelden eröffnet.

Christoph Büchli-Sen, Geschäftsführer der der HKV Swiss, zusammen mit Ozan Kaya, dem Rektor der HKV Aarau. zvg

Die Handelsschule KV Aarau ist seit Samstag unter einem anderen Namen zu finden: HKV Aarau. Am 1. Oktober wurde der Name und damit auch das Logo der Schule geändert. Der Name der Muttergesellschaft, welche die Weiterbildungsabteilung führt, ändert sich ebenfalls: Die ehemalige KV Aarau-Mittelland Weiterbildung AG heisst neu HKV Swiss.

Ozan Kaya, Rektor der HKV Aarau, erklärt in einer Mitteilung: «Damit fokussieren wir uns auf den Namen, den unsere Lernenden und Weiterbildungsabsolvierenden uns in der Umgangssprache geben. Sie alle gehen ‹ins HKV›.»

Das neue Logo der HKV Aarau. zvg

Seit 1875 findet der Unterricht der HKV Aarau im Pestalozzischulhaus in Aarau statt. Die Schule sei gemäss Mitteilung mit etwa 1800 Berufslernenden und rund 3000 Teilnehmern in der Weiterbildung die wichtigste Bildungspartnerin im kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Berufsfeld zwischen Basel, Bern, Luzern und Zürich.

Weiterer Standort in Rheinfelden

Nach kontinuierlichem Wachstum sei die HKV Aarau an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen, sagt Christoph Büchli-Sen, Geschäftsführer der HKV Swiss in der Mitteilung. Nun wurde am 1. Oktober in Rheinfelden ein weiterer Standort der HKV in Rheinfelden unter dem Namen HKV Nordwest eröffnet. «Es war klar, dass wir in eine neue Region expandieren», erklärt Büchli-Sen weiter.

Am 22. Oktober 2022 findet am BZF Bildungszentrum Fricktal der Tag der offenen Tür der neuen HKV Nordwest statt. Der Aargauer Landammann und Bildungsdirektor Alex Hürzeler sowie der Stadtammann von Rheinfelden, Franco Mazzi, werden gemäss Mitteilung vor Ort sein und die Ansprachen halten. (fan)