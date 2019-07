Viele Restaurants haben bereits geschlossen oder verabschieden sich nächste Woche in die Ferien. Eine gute Chance für Lokale wie das «Einstein» in Aarau, sich als Sommerbetriebe zu profilieren. Denn längst nicht alle Restaurants machen im Juli/August Betriebsferien. Und viele haben ihre Terrassen und Gartenwirtschaften für die sonnige Zeit aufgepeppt.

Er war früher während über vier Jahren Restaurantleiter bei den von Feltens im «Hirschen» Erlinsbach (aktuell 15 GaultMillau-Punkte). Franz Maier gehört zu den Gründungsmitgliedern von «Genuss hoch zehn», einer Gruppe von ambitionierten Aargauer Gastronomen. Das «Einstein» ist in diesen Kreis aufgenommen worden.

Als Franz Maier letztes Jahr als Pächter nach Aarau kam, hatte er eine schwierige Aufgabe vor sich. Das Konzept des Vorgängers war gescheitert, der Neustart nicht einfach, weil Gastrokunden die Vergangenheit nicht so schnell vergessen. Maier bietet eine leicht gehobene Gastronomie, die er so umschreibt: «Mit dem neuen Konzept wollen wir die traditionelle Küche neu interpretieren. Altbekannte Gerichte erhalten einen neuen Auftritt oder werden mit modernen Zutaten ergänzt. Inspiriert von der Alpensüdseite zelebrieren wir eine mediterrane Alpenküche, vom Piemont den Alpen entlang bis in die Steiermark.» Auf der Karte sind Klassiker wie Schweinskotelett, Wienerschnitzel, aber auch gebackene Zucchetti-Blüten und ein Tagesfisch.

Wenn Franz Maier von seinem Outdoor-Bereich spricht, gerät er ins Schwärmen: «Wir haben eine schöne Terrasse. Eine Oase mitten in Aarau – und die ist erst noch sehr ruhig.» Der vor zwei Jahren gebaute «Einstein-Platz» wird immer attraktiver. Und er geniesst unter Fachleuten grosses Ansehen. Die Glyzinien haben sich am Wankgerüst hochgerankt. Der Pavillon ist weitgehend begrünt – so, wie sich das die Bauherren gewünscht hatten.

Die Zeit des Selfservices ist vorbei. Es gibt eine Snack-Karte. Und es werden auf dem «Einstein-Platz» auch alle À-laCarte-Gerichte serviert. Franz Maier sagt: «Wir sind gut in die Ferienzeit gestartet. Jetzt hoffen wir auf möglichst viel schönes Wetter. Wir sind durchgehend da.»