Aus der ganzen Schweiz kommen sie an den Rüeblimärt – auch diese Gruppe aus dem Emmental

Das Rüebli ist jedermanns Liebling, aber noch etwas lieber ist es dem Aargauer. Die Bezeichnung «Rüeblikanton» kommt ja nicht von umsonst – oder etwa doch?

Wann der Begriff Rüebliland als Bezeichnung für den Kanton Aargau aufkam, ist unbekannt, schreibt das Staatsarchiv. Aber wenn man dieser Bezeichnung nachgeht, kommt der Verdacht auf, dass es sich um einen nicht ganz korrekten Übernamen handeln könnte.

Denn offenbar wurden alle Rüben in einen Topf geworfen. Vor allem im Berner Aargau wurde früher tatsächlich viel Wurzelgemüse angepflanzt, allerdings vermuten die Sprachwissenschafter, dass es sich dabei um Rüben gehandelt habe. Niklaus Bigler, ehemaliger Idiotikon-Redaktor, vermutet, dass es sich um die gelben und weissen Rüben handelt. Diese würden sich weniger für die Rüeblitorte eignen, sondern wurden roh vor allem vom Vieh verspeist. Und vor allem sahen sie auch nicht so schön aus wie ein orangefarbenes Rüebli.

Diese pflanzten laut dem Staatsarchiv vor allem die Bauern im Wallis, im Berner und Freiburger Seeland sowie im Thurgau an. Trotzdem wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Postkarten mit Dorf- und Städtebildern aus dem Aargau gern mit orangefarbenen Rüebli verziert. Sie haben dazu beigetragen, dass der Aargau in der Schweiz als Rüeblikanton wahrgenommen wurde. Auch wenn der Name eigentlich auf einer ordinären Futterrübe basiert.

Ein Trostpflaster liefert die Archäologie. Die ältesten Rüebli-Samen sollen in Schweizer Pfahlbausiedlungen gefunden worden sein – etwa auch in der am Hallwilersee? «In Proben, die wir 2017 in Zusammenhang mit den Schutzmassnahmen der Unesco-Fundstelle Beinwil-Ägelmoos genommen haben, haben wir tatsächlich Samen der Wilden Möhre identifiziert», sagt Kantonsarchäologe Gregor Matter. Diese sind mit einem Alter von rund 3600 Jahren zwar nicht die ältesten der Welt, aber doch immerhin ein gutes Argument dafür, dass der Übername «Rüeblikanton» nicht nur ein Missverständnis ist. (jgl/ksc)