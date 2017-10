Sepp (Name geändert) ist nicht unbedingt gross, aber kräftig gewachsen – ein bisschen kleiner Hodler-Eidgenosse. Dieser Umstand und gut 2 Volumenpromille Alkohol im Blut könnten den 27-jährigen Innerschweizer ermuntert haben, zum Rechten zu sehen, als er am letzten Maienzug-Vorabend, 2 Uhr früh, beim «Steingrill» auf zwei streitende Gruppen alkoholisierter junger Männer stiess. Er gedachte zu schlichten. Damit kam der 27-jährige Student bei der einen Streithähne-Gruppe nicht gut an. Drei, vier der Männer aus Sri Lanka gingen mit Fäusten auf ihn los, er ging zu Boden, einer traktierte ihn auch noch mit einer Aluminiumstange. Sepp erlitt eine Rissquetschwunde oben am Kopf, einen Nasenbeinbruch sowie Prellungen am linken Kiefer, am linken Unterarm und am rechten Schulterblatt. Passanten halfen ihm auf die Beine – und zum Sanitätsposten.

Die Polizei nahm in den frühen Morgenstunden einen Mann fest, der zugab, dreingeschlagen zu haben. Sepp stellte einen Strafantrag. 13 Tage nach dem Vorfall stellte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl aus. «Qualifizierte einfache Körperverletzung», lautete der Vorhalt. Der Beschuldigte habe «vorsätzlich einen Menschen in nicht schwerer Weise an Körper und Gesundheit geschädigt und dazu einen gefährlichen Gegenstand gebraucht». Dafür verurteilte die Staatsanwaltschaft den 22-jährigen srilankischen Staatsbürger, der in der Schweiz geboren und in der Region Aarau wohnhaft ist, zu einer sechsmonatigen bedingten Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von drei Jahren. Dazu kamen eine Busse von 800 Franken sowie Gebühren und Polizeikosten in der Höhe von 2863 Franken.

Sunny (Name geändert) focht den Strafbefehl an. Ihm war es ein Anliegen, sein Verhalten als Notwehr darstellen zu können. Er sei zum Ort der Streiterei gegangen, um nachzuschauen, was dort los war. Da sei Sepp auf ihn zugelaufen, was ihm «bedrohlich» vorgekommen sei. Ja, und dann habe er, in Notwehr eben, irgend jemandem den Sonnenschirmtorso entrissen. «Es war ein Chaos, ich hatte keine Zeit, zu überlegen.» Zudem sei er betrunken gewesen. Er habe ja nur versucht, Schläge abzuwehren, sagte er in der Befragung und verhedderte sich derweil in Widersprüche.

Der Gerichtspräsident Reto Leiser sprach Sunny schuldig. Bei keiner der vorgebrachten Versionen, so der Richter, könne von einer Notwehrsituation die Rede sein. In einem Punkt des Urteils kam der Gerichtspräsident Sunny entgegen: Aus den sechs Monaten bedingt des Strafbefehls machte er eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 30 Franken. Die 5400 Franken muss Sunny nur bezahlen, wenn er in den nächsten drei Jahren wieder etwas anstellt. Nicht erspart bleiben ihm die Busse von 800 Franken sowie die sich summierenden Verfahrenskosten.