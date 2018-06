Als er den Hut sieht, schluckt er im ersten Moment leer. Es ist ja auch ein ungewohnter Anblick heutzutage, dieser Schlapphut aus schwarzem Samt, dazu die weissen Einsätze und die beiden Straussenfedern, eine weiss, eine schwarz. Im zweiten Moment sind es Mutter und Stadtweibelin Monika Ramseyer, die leer schlucken. Wie sie auch ziehen und zuppeln, der Kopf ist zu gross, die Frisur zu voluminös, der Hut zu klein. Aber Mama Ayla weiss Rat. «Wir machen das mit Haarspängeli», sagt sie und huscht aus der Stube.

Es ist Mittwochnachmittag, schulfrei. Aber für den Fünftklässler Doga Turhan aus dem Schachenschulhaus steht ein wichtiger Termin an, einer der wichtigsten Termine, die ein Aarauer Schüler überhaupt haben kann: Kostümanprobe für den Standartenträger am Maienzug. Doga ist für dieses Amt ausgelost worden, nebst ihm hätten noch neun andere aus seiner Klasse gern die Standarte getragen. «Eigentlich gehe ich bei Verlosungen immer leer aus», sagt Doga und grinst schief. Dass sein Los prompt gezogen wurde, ist ihm fast ein wenig ungeheuer. Gleichzeitig ist er aber auch mächtig stolz. Sind die anderen aus der Klasse eifersüchtig auf ihn? «Scho bitzli, glaubi.»

So gross war wohl noch keiner

Stadtweibelin Monika Ramseyer ist mit der grossen schwarzen Kiste und der Standarte ganz zuhinterst ins Dammquartier gefahren, an den Wöschnauring. Hier wohnt Doga mit seinen Eltern Aladin und Ayla Turhan und Bruder Daglar im dritten Stock eines Blocks. Alle sind sie da, keiner wollte sich die Kostümanprobe entgehen lassen. Und auch ein bisschen Unterstützung braucht Doga auch, nach dem Hut ist auch das Anziehen der gestreiften Strümpfe ein Knorz. Mama Ayla lässt ihn sich auf den Klavierhocker setzen, krempelt die Strümpfe zusammen und kniet sich vor Doga auf den Boden. «Wie bei Grossmama», sagt sie und lacht.

Knapp wird es schliesslich auch beim Anprobieren von Pumphose und Wams. Doga ist mit seinen elf Jahren bereits 156 Zentimeter gross, selbst seine Mutter überragt er fast um einen halben Kopf. «Einen so grossen Standartenträger gab es wohl noch selten», sagt Stadtweibelin Ramseyer. Wie gut, dass Ayla Turhan gelernte Näherin ist. Rasch holt sie das Fadenkörbli und eine Schachtel voller Knöpfe, Haken und Nieten. «Das wird am Maienzug alles passen», versichert sie.

Bei den ersten zaghaften Schritten im Freien zeigt sich dann, dass die Muskeln vom Handballtraining noch gute Dienste leisten werden. Der Wind geht gerade ordentlich, er zerrt und rupft an der gut zwei Meter langen Standarte. «Das braucht ganz schön Kraft», meint Doga erstaunt. «Und heiss ist es.» Monika Ramseyer erklärt ihm derweil, wie schnell und mit welchem Abstand zu den Stadträten er am Festumzug laufen muss. «Drei, vier Meter vor mir solltest du sein», sagt sie. «Und wenn du zu schnell bist, bremse ich dich.»

Der Grossvater wäre gern dabei

Wenn auch nur festlich so herausgeputzt, muss Doga für die ersten Fotos posieren. Nicht nur für die Reporter, sondern vor allem für die Verwandten daheim. Ursprünglich stammen die Turhans aus der Osttürkei. Vater Aladin (62) kam vor 30 Jahren in die Schweiz, Mutter Ayla (45) vor 21 Jahren, seit je leben sie in Aarau, seit 17 Jahren in dieser Wohnung im Dammquartier. «Jetzt warten alle gespannt auf Fotos von Doga», sagt Mutter Ayla, «vor allem der Grossvater.» Eigentlich wäre er für den Auftritt seines Enkels gerne in die Schweiz gekommen. «Aber es klappt nicht, er bekommt so kurzfristig kein Visum.» Jetzt bekommt er die Fotos halt zugeschickt. Nicht digital, sondern auf Fotopapier, das hat er sich so gewünscht. «Damit er die Fotos all seinen Nachbarn zeigen kann.»