Die Stimmung im Lehratelier für Modegestaltung ist ein wenig wie in einem Bienenstock. An langen Tischen wird fleissig genäht und geschneidert. Zwischendurch erfolgen die Anprobe und der Feinschliff an den fertigen Kreationen. In den lichtdurchfluteten Räumen bereiten sich 20 Bekleidungsgestalterinnen in Ausbildung auf das Highlight ihrer Lehre vor: eine Modenschau, die nur alle drei Jahre stattfindet. Dieser Turnus hat einen Grund, wie Berufsbildnerin Pia Brunner erklärt: «Eine Modenschau in diesem Ausmass benötigt einiges an Vorbereitung. Nach dem letzten Anlass waren wir direkt wieder mit den ersten Schritten für die diesjährige Schau beschäftigt. Aus diesem Grund führen wir die Modenschau nur alle drei Jahre durch. So hat jede Lernende die Chance, einmal in ihrer Ausbildung daran teilzunehmen.»

Von Kunstwerken inspiriert

Vor drei Jahren war das Motto «Rund um den Aargau», dieses Jahr dreht sich alles um die Kunst: «Fashion meets Art». Angelehnt an der «Blumen für die Kunst»-Ausstellung im Kunsthaus Aarau, setzen die Auszubildenden ihre eigene Interpretation von verschiedenen Kunstwerken in Kleidungsstücke um und beweisen dabei höchstes Mass an Kreativität. Für Planung und Umsetzung wurde den Lernenden freie Hand gelassen. Während vier Tagen verwandelten sie, unter Aufsicht der Ausbildnerinnen, ihre Skizzen in tragbare Kunstwerke. Die Umsetzung war die Herausforderung, wie Leonie Ganor, Auszubildende im zweiten Lehrjahr, sagt: «Man macht sich Gedanken, wie es aussehen soll, dann probiert man aus, ob es funktioniert oder nicht. Man muss einfach flexibel sein.» Im alltäglichen Leben tragbar sind die Kleidungstücke nicht, viele bestehen zum grössten Teil aus Papier, Metall und Unmengen Klebstoff. So ist auch bei der Anprobe grosse Geduld und Hilfe von den Kolleginnen gefragt.

Leonie Ganor braucht gute zehn Minuten, bis ihre Interpretation von Jeff Koons berühmtem «Balloon Dog» perfekt sitzt. Auch Sarah Frey, die sich für Sophie Taeuber-Arps Marionette «Clarissa» entschieden hat, ist froh um helfende Hände, wenn sie selbst zu einer Puppe wird. An der Modenschau präsentiert das Atelier nicht nur die kreativen Kunstwerke, sondern auch eine Kostprobe der alltäglichen Arbeit der Lernenden. Sie ändern Kleidungsstücke und fertigen auf Kundenwunsch massgefertigte Kleider an. Vorgeführt werden diese an der Modenschau am Mittwoch auch gleich von den Kunden selber. Dadurch sähen die Besucher, was die 20 Lernenden unter dem Jahr alles leisten, erklärt Pia Brunner. In allen anderen Bereichen werden die angehenden Bekleidungsgestalterinnen von Lernenden aus den verschiedensten Berufsfeldern unterstützt. Von der Einladungskarte bis zum Make-up und der Frisur für die Show – überall dürfen sich Auszubildende beweisen.

Ticketreservation und Vorverkauf: 062 834 68 40, info@lehratelier.ag