Der Sachverhalt war erstellt, der ertappte Schnellfahrer geständig. Dementsprechend hatten sich die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau und der rund 40-jährige Bosnier aus Bern auf einen Erledigungsvorschlag im abgekürzten Verfahren geeinigt. Für die Hauptverhandlung am vergangenen Mittwoch benötigte das Bezirksgericht Aarau – das Gesamtgericht unter dem Vorsitz von Gerichtspräsidentin Patricia Berger – denn auch bloss eine halbe Stunde.

Laut Anklageschrift unternahm der Beschuldigte am 14. Oktober 2018 mit ein paar Kollegen zusammen eine ganztägige Motorradtour. Die sonntägliche Herbstfahrt führte die Gruppe am frühen Nachmittag nach Küttigen. Von hier aus nahm man die Passstrecke über die Staffelegg in Angriff. Auf der bergwärts doppelspurigen Rampe zur Passhöhe hinauf beschleunigte der an der Spitze fahrende Beschuldigte seine Honda CBR 1000 für kurze Zeit auf 168 km/h (163 km/h nach Abzug der Toleranzmarge von 5 km/h). Damit war er mehr als doppelt so schnell unterwegs, wie auf dem Abschnitt erlaubt ist. Vor einer Linkskurve und dem 60er-Bereich auf der Passhöhe bremste er wieder ab.

Nur: Auf der 80er-Strecke war seine Spitzengeschwindigkeit gemessen worden. Strafbare 83 km/h zu schnell sei er die Rampe hochgebrettert, rechnete die Staatsanwaltschaft dem Bosnier vor. Damit habe er eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln begangen – vorsätzlich und willentlich. Dabei habe er das hohe Risiko eines Unfalls mit Schwerverletzten oder Todesopfern in Kauf genommen. Umgekehrt räumte die Staatsanwaltschaft ein, dass das Wetter gut und der Boden trocken war. Auf der Strecke habe es nur wenig Verkehr gehabt und die Verkehrsverhältnisse seien übersichtlich gewesen. Die bergwärts führende Doppelspur und die Gegenfahrbahn sind an jener Stelle durch eine Sicherheitslinie voneinander getrennt.