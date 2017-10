Wer am Samstag vom Deisperer Herbstmarkt nach Hause ging, hatte meist schwere Taschen in den Händen. Das Marktangebot war so gluschtig und vielfältig, dass kaum jemand widerstehen konnte. Süsses und salziges Gebäck, gestrickte Schals in allen Farben, Kerzen, Seifen, Körbe, frisches Obst, aber auch gebranntes.

Und heuer war der Herbstmarkt, der zum 22. Mal stattfand, rund doppelt so gross wie gewohnt, denn das Juraparkfest war zu Gast. Dies bedeutete, dass aus der gesamten Jurapark-Region Standbetreiber ihre Produkte anboten, aber auch der Besucheraufmarsch grösser war als gewohnt.

Thema «Sagen» omnipräsent

Einer, der auf Einladung des Juraparks am Herbstmarkt einen Stand aufgestellt hatte, war Heinz Mangold aus Wegenstetten. Der Korbflechter hatte verschiedene Körbe und Kratten mitgebracht und musste das kurze Interview mehrmals unterbrechen, um Kunden zu bedienen, so sehr war sein Geflochtenes nachgefragt.

«Ich habe bereits am Morgen viel verkauft», erklärte er. «Da ich pensioniert bin, kann ich die Produkte zu einem moderaten Preis anbieten.» Mangold stand nicht nur hinter dem Markttisch und wartete auf Kundschaft, in der freien Zeit flocht er neue Körbe und Kugeln.

Jedes Jahr am Herbstmarkt dabei ist hingegen Cornelia Meyer aus Densbüren. Sie hatte Haushaltsgeräte und Kinderspielsachen im Angebot. Sohn Christian, ein Schwinger, verkaufte bereits zum fünften Mal selbst gebackene Muffins. «Der Markt ist sonst klein und gemütlich», meinte Cornelia Meyer. «Heute hat es mehr Leute als sonst, wohl auch wegen des schönen Wetters. Ich habe bisher gut verkauft, vor allem Spielzeug.»