Auenstein «Wie ein Spaziergang, nur viel spannender» – die Auensteiner «Foggy Baskets» bringen Disc Golf in den Aargau Disc Golf ist eine Randsportart, eine der am schnellsten wachsenden weltweit. Bald kann sie auf dem Schulareal der Primarschule Auenstein betrieben werden – es wird der erste Standort im ganzen Kanton.

Die «Foggy Baskets» bringen die Randsportart Disc Golf in den Aargau: Aktuell üben sie noch mit mobilen Körben. Bild: Florian Wicki

Da fliegt sie, die kleine Plastikscheibe. Dann klirrt es, sie hat ihr Ziel getroffen und liegt im Korb.

An einem sonnigen Samstagmittag treffen sich die «Foggy Baskets» beim Schützenhaus Auenstein. Der Ende 2020 gegründete Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Randsportart Disc Golf im Kanton Aargau zu fördern. Vereinspräsident Sandro Carucci erklärt, was es damit auf sich hat: «Das Ganze ist ungefähr wie ein Spaziergang, nur viel spannender.»

Die Sportart gibt es schon seit den 60ern und spielt sich in etwa wie Golf. Einfach mit einem Frisbee. Man läuft von Station zu Station und versucht, die Scheibe – für verschiedene Distanzen gibt es verschiedene – mit so wenig Würfen wie möglich in den jeweiligen Korb zu werfen. Am Korb hängen Ketten, um den Frisbee abzubremsen.

Spass und Freude am Zusammensein im Zentrum

Zusammen mit sieben Freunden aus dem Dorf hat der Auensteiner die «Foggy Baskets» gegründet. Carucci selbst spielt schon etwa fünf Jahre lang. Darum weiss er: «Disc Golf hat durch Corona einen riesigen Aufschwung erlebt.» In der Pandemie hätten sich viele Menschen ein neues Hobby gesucht, vorzugsweise draussen an der frischen Luft. Und: «Disc Golf ist sehr niederschwellig, man braucht nicht viel Material und man macht sehr schnell Fortschritte.»

Somit sei es kein Wunder, dass sich die Zahlen hierzulande in den letzten drei Jahren beinahe verdreifacht hätten. Carucci: «Disc Golf ist eine am der stärksten wachsenden Sportarten, und das weltweit.» Dabei nehme man enorm viel Rücksicht auf Passanten und auch auf die Umwelt, so Carucci: «Die erste Regel beim Disc Golf lautet, auf Spaziergänger, Mitspieler, Tiere, Pflanzen, Bäume und alle anderen Einrichtungen Rücksicht zu nehmen.» Daneben stehe der Spass und die Freude am Spiel und am Zusammensein im Zentrum.

In der Schweiz gibt es einen Disc Golf Verband (der der internationalen Professional Disc Golf Association angehört) und etwa 400 bis 500 lizenzierte Spielerinnen und Spieler zählt. Hinzu kommt eine enorme Dunkelziffer von Spielern, die den Sport nur als Hobby betreibt. Bis anhin musste man als Aargauer immer über die Kantonsgrenze, um seinem Hobby zu frönen, weil es hier schlichtweg keinen Kurs gab. Dabei wäre es laut Carucci kein besonders grosser Aufwand: «Die Anschaffungs- und Installationskosten sind gering. Und Unterhalt brauchen die Körbe praktisch keinen.»

Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Zusammen mit seinen Mitspielern hat Carucci ein Konzept geschrieben und der Gemeinde Auenstein übergeben. Er erklärt: «Wir wollten die Gemeinde überzeugen, dass wir auf dem Schulareal vier Disc-Golf-Körbe aufstellen dürfen.» Die Kosten hätte der Verein mittels Crowdfunding, Mitgliederbeiträgen und Spenden von anderen Vereinen selbst getragen. Das müssen sie nun nur teilweise: «Die Gemeinde hat sich bereit erklärt, 1000 Franken an die Kosten von 2500 Franken zu bezahlen.» In ein paar Wochen sollen die Körbe montiert werden, laut Carucci eine Sache von drei bis vier Stunden.

Für die Kontrolle und Wartung der Körbe sind die «Foggy Baskets» selbst zuständig. Da die Körbe aber rund um die Uhr öffentlich zugänglich sind, möchte der Verein auch andere dazu animieren, davon Gebrauch zu machen, so Carucci: «Wir haben immer wieder Gäste, die zu uns schnuppern kommen.» Weiter plane man, zukünftig auch die Schulen und andere Vereine in Auenstein zu besuchen, um weitere Menschen für das Hobby zu begeistern.