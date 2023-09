AUENSTEIN Volg geht mit Verbot gegen häufiges Fremdparkieren vor Nachdem mündliche Hinweis keine Wirkung gezeigt haben, sind die Parkplätze beim Volg in Auenstein nun der Kundschaft vorbehalten. Die Landi Maiengrün musste bereits für mehrere Filialen Parkverbote beantragen.

Die Volg-Parkplätze sind nun der Kundschaft vorbehalten. Bild: AAR

Sie parkieren ihr Auto den ganzen Samstag auf den Parkplätzen vor dem Laden und gehen in der nahen Natur wandern. Solche Vorfälle häuften sich in den letzen sechs Monaten beim Volg in Auenstein, sagt Roger Müller. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung Landi Maiengrün, die den Volg betreibt. «Wir haben die Personen mehrmals mündlich darauf hingewiesen, leider hat das nichts genützt», erklärt Müller.

Das Bezirksgericht Lenzburg hat nun gemäss Amtsblatt vom Dienstag das Gesuch für ein Parkverbot bewilligt. Das Parkieren auf den für Volg beschrifteten Parkplätzen vor dem Laden ist während den Ladenöffnungszeiten nur Kundinnen und Kunden gestattet. Widerhandlungen werden auf Antrag mit einer Busse von bis zu 2000 Franken bestraft, heisst es.

Landi Maiengrün beobachtet Trend zum Fremdparkieren

Müller berichtet, dass für die Parkplätze der Volg-Filiale in Hendschiken und der Landi Lenzburg ebenfalls Parkverbote verfügt wurden. In Lenzburg war dies bereits im September 2021 der Fall. Grund waren hier viele Fremdparkierende, die einen Ausflug in die Altstadt unternahmen.

Gemäss Müller wurde das Verbot in Hendschiken nötig, weil viele Anwohnende zu wenig private Parkplätze haben und ihr Auto deshalb auf den Volg-Parkplätzen abstellten. Die Genossenschaft Landi Maiengrün betreibt die Landi-Filiale in Lenzburg und den Volg in Hendschiken, sowie 16 weitere Volg-Läden in der Region.

Der Trend zum Fremdparkieren wird anhalten, schätzt Müller. Er sagt: «Langfristig brauchen wir vermutlich bei vielen unserer Läden ein Parkverbot.»