Auenstein-Veltheim Steinbruch-Erweiterung: Nun geben auch die Gemeinden grünes Licht Jetzt ist die geplante Steinbruch-Erweiterung der Jura-Cement-Fabriken AG zum Greifen nah: Die beiden zuständigen Gemeinden, Auenstein und Veltheim, haben die Abbaubewilligung erteilt. Wird der Entscheid rechtskräftig, soll es bald losgehen.

Die beiden Gemeinden Auenstein und Veltheim haben die Erweiterung des Steinbruchs der Jura-Cement-Fabriken AG bewilligt. Sandra Ardizzone

(13. Januar 2020)

Noch ist die geplante Erweiterung der beiden Steinbrüche Jakobsberg und Oberegg in Auenstein und Veltheim nicht in trockenen Tüchern. Doch die Jura-Cement-Fabriken AG (JCF), welche aus den beiden Steinbrüchen für ihre Zementproduktion Kalk und Mergel bezieht, hat die letzte grosse Hürde überwunden.

So verkündet die Gemeinde Veltheim heute Morgen: «Die Gemeinderäte Auenstein und Veltheim haben den Jura-Cement-Fabriken AG, Wildegg, die Abbaubewilligung zum Abbau von Kalk, Mergel und Abraum im Abbaugebiet Jakobsberg–Steinbitz–Unteregg (Abbaubewilligung 5) erteilt.»

8,9 Millionen Kubikmeter zusätzliches Material

Bei der Erweiterung geht es insgesamt um eine zusätzliche Fläche von rund 8,4 Hektaren, auf der voraussichtlich 8,9 Millionen Kubikmeter Material abgebaut werden sollen. Die Fläche ist in drei Gebiete aufgeteilt: «West» (Oberegg, zirka 2,6 Hektaren), «Mitte» (Teil zwischen Oberegg und Unteregg, zirka 3,2 Hektaren) und «Ost» (Unteregg, zirka 3,1 Hektaren).

Die Erweiterungen sind nötig, gehen die Kalkvorräte in den Steinbrüchen doch langsam zur Neige. Bereits jetzt muss abgebaute Gestein mit Kalk aus einem anderen Steinbruch gestreckt werden, damit in Wildegg weiter Zement produziert werden kann.

Auflagefrist bis Anfang Mai

Der Entscheid liegt nun – zusammen mit dem Umweltverträglichkeitsbericht, der Beurteilung desselben durch die Umweltschutzfachstelle sowie die Bewilligungen und Zustimmungen kantonaler Fachbehörden – ab nächstem Freitag bis am 9. Mai auf den Gemeindekanzleien in Auenstein und Veltheim öffentlich auf. Und kann beim Regierungsrat angefochten werden.

Geschieht das nicht, was die JCF natürlich hofft, soll es bald losgehen. So sagte Marcel Bieri, Werkleiter Wildegg bei der JCF, die aktuellen Kalkreserven reichten nur noch etwa zwei Jahre: «Wobei davon aus dem Steinbruch vor Ort sogar nur noch die Hälfte stammt.»

Bewilligung nur unter Auflagen

Die Bewilligung wurde mit Auflagen erteilt, sprich, unter gewissen Bedingungen. Dazu gehört laut Bieri, dass die Verbindungsstrasse zwischen Wildegg und Auenstein, die im Zuge der Erweiterung verlegt werden muss, vor der Verlegung erneut öffentlich aufliegt. Das dürfte, so Bieri, ungefähr 2030 passieren, das Strassenprojekt selber wird etwa 2035 realisiert. Eine weitere Auflage, eine eher überraschende, dreht sich um die Landwirtschaft: Die JCF muss landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen die Durchfahrt durch ihren Steinbruch ermöglichen. Das war bis jetzt laut Bieri aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen.

Wird die Bewilligung rechtskräftig, will die JCF beim Steinbruch Oberegg anfangen, im Bereich Oberegg West, also auf Auensteiner Boden. Das Gebiet soll gerodet, die Überdeckung des Waldbodens abgetragen und an einem anderen Ort zwischengelagert werden. Das ist für diesen Herbst vorgesehen, da in der Schweiz grundsätzlich nur von September bis April gerodet werden darf. Der Abbau auf dem neuen Gebiet soll nach der Rodung, also im nächsten Februar/März, beginnen.