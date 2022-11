Auenstein Neue Nutzungsplanung: Umzonung sorgt für Ungemach Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung in Auenstein liegt nach der Vorprüfung des Kantons öffentlich auf. Der Zeitplan scheint sportlich, besonders, da sich einige Einwendungen bereits heute abzeichnen.

In Auenstein liegt derzeit die Gesamtrevision der Nutzungsplanung öffentlich auf. Einwendungen sind schon vorprogrammiert. Bild: Michael Küng

Es sei nicht so, dass eine Gemeinde in der Nutzungsplanung beliebig Vorschriften erlassen oder Änderungen vornehmen könne, erklärte der Auensteiner Gemeindeammann Reto Porta am Mittwoch. Man präsentiere nun einen Kompromissvorschlag zwischen Kanton und Gemeinde. Auenstein führte eine Informationsveranstaltung durch, um den neusten Stand der Arbeiten an der Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsplanung aufzuzeigen. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat dem Gemeinderat den abschliessenden Vorprüfungsbericht zugestellt – am Montag begann die öffentliche Auflage, die bis Mitte Dezember dauert.

Zur Erinnerung: Mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung und der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) stellt Auenstein die Weichen für die Zukunft. Die Gemeinde sieht sich mehr als Wohn- denn als Gewerbedorf, und will das in absehbarer Zeit auch bleiben. Mit einem massvollen Wachstum, das mehr qualitativer als quantitativer Natur sein soll, was sich beispielsweise in der Erhöhung der Ausnützungsziffer (AZ) um 0,05 Prozentpunkte in einigen Gebieten zeigt. Auch der Wunsch nach der kompletten Abschaffung der AZ wurde am Mittwoch wieder vorgebracht – der Gemeinderat ist immer noch dagegen, um eben massloses Wachstum zu verhindern.

Gestaltungsplanpflicht wird kritisiert

Im Mitwirkungsverfahren, das Mitte 2020 stattfand, gingen Eingaben von elf Parteien aus der Bevölkerung ein. Darunter waren zum Beispiel Anträge für Anpassungen von Bauzonengrenzen, für die Einzonung einzelner Parzellen und für weitere Umzonungen in die Wohn- und Gewerbezone. Zwei Eingaben wurden angenommen: So wird erstens die Ausdehnung der Schutzzone Gisliflue auf den gesamten Hügelzug oberhalb des offiziellen Wanderwegs erweitert. Zweitens will der Gemeinderat auf die Ausscheidung des Freiraums bei der Schule Bündte verzichten. Er habe einerseits mit der überlagernden Zone genügend Einflussmöglichkeiten zur Sicherstellung der wesentlichen Qualitäten dieses Freiraums, andererseits seien weite Teile sowieso im Eigentum der Ortsbürgergemeinde.

Am Mittwoch gab insbesondere das Gebiet Schürmatt West zu reden. Nicht dessen Umzonung in eine Wohn- und Gewerbezone, sondern die gleichzeitige Einführung einer Gestaltungsplanpflicht. Die wurde dem Vernehmen nach vom Kanton als Bedingung für die Umzonung verlangt. Ein Teilnehmer erklärte etwa, er habe die Gewerbeliegenschaft in diesem Gebiet erworben. Dies mit der Absicht, das Gebäude abzureissen und das Grundstück neu zu bebauen. Nach diversen Vorprojekten sei ihm – explizit aufgrund der Gestaltungsplanpflicht – davon abgeraten worden, der Aufwand sei viel zu gross.

Gemeinderat Peter Anderau erklärte, wie das weitere Prozedere aussieht. Die Einwendungsverhandlungen sollen im Januar 2023 beginnen, die Revision soll im darauffolgenden Sommer an die Gemeindeversammlung und danach – nach Ablauf der Beschwerdefrist für unterlegene Einwender – zum Regierungsrat. Insgesamt ein eher sportlicher Ablauf, wie auch Anderau konstatierte. Besonders, da bereits am Mittwoch mehrere Grundeigentümer eine Einwendung angekündigt haben.