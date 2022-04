Auenstein Neue Bademeisterin und neue Pächter beim Kioskbeizli: So startet das Schwimmbad Rupperswil-Auenstein in die neue Badesaison Am Freitagnachmittag informierte die Schwimmbadkommission über die Änderungen und Neuigkeiten der Saison, verabschiedet wurde ausserdem der langjährige Badmeister Georges Hächler.

Viele begeisterte Schwimmerinnen und Schwimmer besuchen das Eröffnungsapéro des Schwimmbades Rupperswil-Auenstein. Soraya Sägesser

Der Andrang war gross, als am Wochenende die Badesaison nach der Winterpause im Schwimmbad Rupperswil-Auenstein wieder startete. Entsprechend viele «Warm- und Kaltduscher» begrüsste Daniel Marti, Rupperswiler Vizeammann beim Eröffnungsapéro. Er blickte zusammen mit Lionnel Lüscher vom Gemeinderat Auenstein auf die vergangene Saison zurück und teilten die Neuigkeiten für dieses Jahr mit.

Der langjährige Badmeister vom Schwimmbad Auenstein-Rupperswil Georges Hächler (rechts) wird von der neuen Badmeisterin Christine Schuster (links) verabschiedet. Soraya Sägesser

Wegen der Coronabestimmungen verschob die Hallenbadkommission ihr jährliches Neujahresapéro auf den Frühling, mit Erfolg. Denn mit über hundert Schwimmbegeisterten, seien schon lange nicht mehr so viele Leute zum Apéro gekommen, sagt Daniel Marti. Er blickt auf die letzte Saison zurück und sagt: «Das Wetter war schlimmer, als die Coronamassnahmen.» Mit dem Rückblick wurde auch Badmeister Georges Hächler verabschiedet. Er geht nach über 40 Jahren in Pension. Als Dank für seine Arbeit erhielt er ein Saisonabo auf Lebenszeit und seine eigene Tanne auf dem Areal.

Neue Pumpe sorgt für angenehme Temperaturen

Den Job als Badmeisterin übernimmt nun Christine Schuster. Sie und ihr Team sollen für Sicherheit in der neuen Badesaison sorgen. Neben der neuen Badmeisterin gab es noch weitere Veränderungen im und rund um das Schwimmbad. So wurde eine neue Pumpe beim nahe liegenden SBB-Kraftwerk angeschlossen. Diese bringt das Wasser bereits jetzt auf eine Temperatur von 21 Grad. Letzte Woche seien es sogar 24 Grad gewesen, erzählt ein passionierter Schwimmer. Dazu wurden die Preise der Regioabos erhöht, weil diese von Suhr ebenfalls höher wurden.

Auch beim Kioskbeizli gibt es Änderungen. So startete am Wochenende der neue Pächter Patrick Göttel seine Arbeit und servierte den Gästen bereits das Apéro. «Wir hoffen auf eine schöne Saison und zufriedene Kunden», sagt Göttel. Er arbeitete vorher in Ennetbürgen und verkauft nun seine Burger im Kioskbeizli in Auenstein.

Dem Schwimmbad Auenstein-Rupperswil steht im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum bevor. Denn 2023 wird das 75-jährige Bestehen des Schwimmbades gefeiert.