Auenstein Musikgesellschaft Auenstein: Ein dreitägiges Fest und eine neue Uniform Die Musikgesellschaft Auenstein feiert vom 8. bis und mit 10. September ihr 125-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum schenkt sie sich eine neue – bis jetzt noch streng geheime – Uniform und ein rauschendes Fest.

Vor bald 100 Jahren – 1928 – war die Musikgesellschaft Auenstein 30 Jahre alt. Bild: zvg

Begonnen haben die Feierlichkeiten der Musikgesellschaft Auenstein (MGA) bereits Ende vergangenen Oktober. Kein Wunder, ein 125-Jahre-Jubiläum lässt sich nicht einfach in einem Aufwisch abhandeln.

Die Gesellschaft wurde am 31. Juli 1898 gegründet. In einer Chronik, die hinsichtlich des Jubiläums erarbeitet wurde, sind neben vielen Informationen zur Geschichte, auch die Gründungsstatuten zu finden. 1898 war man noch deutlich strenger als heute. So musste ein Mitglied, welches schlecht über die musikalischen Fähigkeiten eines anderen Mitglieds der Gesellschaft sprach, etwa 3 bis 5 Franken bezahlen. Der Mitgliederbeitrag betrug 60 Rappen pro Monat, was heute umgerechnet etwa 7 Franken entsprechen dürfte. Weiter gab es ein Eintrittsgeld von 2 Franken und ausserdem ein Austrittsgeld, das 20 Franken betrug.

Das Jubiläumsfest findet vom 8. bis und mit 10. September in der Turnhalle Auenstein statt. Dafür hat ein 13-köpfiges OK in 10 Ressorts hart gearbeitet. Begonnen hat die Planung bereits im Herbst 2021, erklären OK-Präsident Markus Frei und Ruedi Fricker, Präsident der MGA, im Festführer: «Schnell einmal stellte stellte sich heraus, dass wir das Jubiläum zusammen mit einer Neuuniformierung gestalten wollen.»

Auch 1956 war die Uniform der Musikgesellschaft Auenstein noch sehr dunkel. Bild: zvg

Uniform-Geheimnis wird am 8. September gelüftet

Für die Neuuniformierung, welche mit Kosten von fast 2000 Franken pro Uniform für eine 25-köpfige Musikgesellschaft ein enormer Kraftakt darstellt, wurde bereits ab letzten Herbst Geld gesammelt. Ein nötiger Aufwand, ist die letzte Uniform doch auch schon bald 25 Jahre alt. Das Geld konnte durch viele Sponsoring-Beiträge aus der Bevölkerung, den Gemeinden und dem lokalen Gewerbe gesammelt werden.

Wie die neue Uniform aussehen soll, ist bis dato ein wohlgehütetes Geheimnis. Ruedi Fricker erklärte letzten Herbst: «Die Uniformen-Kommission hat zwei Prototypen in Auftrag gegeben, nachdem sie die Bedürfnisse der Gesellschaft aufgenommen hat.» Inzwischen wurde die Uniform ausgewählt, sie wird am ersten Abend des Jubiläums am 8. September um 20.45 Uhr feierlich präsentiert. Die Festwirtschaft öffnet derweil schon um 19.30 Uhr, nach der Neuuniformierung wird mit dem Auensteiner Tanzmusik-Duo «Duo Players» gefeiert.

Heute kommt die Uniform deutlich farbenfroher daher – die neue hingegen ist noch geheim. Bild: zvg

Am Samstag beginnt der Anlass um 13 Uhr, mit einem weiteren Highlight: Die Ankunft der deutschen Musikgesellschaft Auenstein. Die hiesigen Auensteiner unterhalten seit 1959 eine Freundschaft zum baden-württembergischen Auenstein. Begonnen hat das ein Jahr zuvor, als eine Reisegesellschaft der Jura-Cement-Fabrik Wildegg das deutsche Auenstein entdeckt hat. 1959 reiste die MGA mit einer Delegation von 57 Personen nach Auenstein DE, ein Monat später erfolgte der Gegenbesuch, seit da besteht die Freundschaft.

1998 war die Uniform der Musikgesellschaft Auenstein noch rot, sehr bald kam dann die neue. Bild: zvg

Elvis auf der Bühne?

Die Festwirtschaft öffnet am Samstag um 17.30 Uhr, um 18 Uhr geben die Freunde aus Deutschland ein Konzert. Um 19.30 Uhr erreicht die offizielle Jubiläumsfeier mit dem Konzert der Musikgesellschaft Auenstein ihren Höhepunkt. Danach spielt TGB, eine Elvis-Presley-Tribute-Band. Dem Vernehmen nach soll auch der King höchstpersönlich – oder zumindest jemand, der ihm zum verwechseln ähnlich sieht – auf die Bühne kommen.

Auch der Sonntag bietet ein dichtes musikalisches Programm; angefangen wird bereits um 10.15 Uhr mit einem Konzert der Musikgesellschaft Möriken-Wildegg. Danach spielt die Bläserklasse, bevor um 12.4 Uhr die deutsche Musikgesellschaft Auenstein noch einmal die Bühne betritt. Um 14 Uhr findet die Jubiläumsfeier mit einem Konzert von Nostalgic Brass ihren Abschluss – mit Polka, Evergreens, jazzigen Klängen und ab und an aktuellen Rock- und Pop-Hits.