Gemeindeversammlung Gehweg-Kredit und Baugebühren vom Volk zurückgewiesen: Das ist in Auenstein passiert An der Auensteiner Gemeindeversammlung wurden gleich zwei Rückweisungsanträge angenommen. Es geht in beiden Fällen ums Bauen.

In Auenstein wurden vom Souverän zwei Anträge des Gemeinderats zurückgewiesen. Bild: Britta Gut

Die Bilanz der Auensteiner Gemeindeversammlung von Donnerstagabend ist durchmischt. Zwar wurden die meisten Anträge des Gemeinderats vom Souverän bewilligt. So etwa die Revisionen des Personal- und des Abfallreglements sowie die Rechnung 2022.

Zurückgewiesen wurden aber auch zwei Anträge. Erstens der Kredit von rund 271’000 Franken für den Neubau eines Gehweges am Hausacher. Der stellvertretende Gemeindeschreiber, Cyril Schwammberger, erklärt: «Die Gemeinde wartet derzeit auf ein Gutachten, welches die Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen prüft.»

An der Gmeind sei der Antrag deswegen zurückgewiesen worden, fährt er fort: «Es wurde uns nahegelegt, mit dem Gehweg zu warten, bis dieses Gutachten vorliegt.» Falls der Hausacher künftig eine Tempo-30-Zone werde, müsse man sich fragen, ob ein Trottoir dort überhaupt nötig ist.

Gebührenerhöhung zu hoch fürs Volk

Der zweite zurückgewiesene Antrag war die Revision des Baugebührenreglements. Dort stiess dem Souverän – oder zumindest der Mehrheit – die Änderung der Gebührenberechnung sauer auf. Bis anhin werden für Baugesuche pauschal 1,5 Promille der Bausumme als Gebühren verrechnet.

Zu wenig, so die Gemeinde; der Kanton empfiehlt eine Kostendeckung von rund 80 Prozent als Grössenordnung. Schwammberger: «Im letzten Jahr waren die externen Kosten für Baugesuche nur zu 46 Prozent gedeckt, 2021 sogar nur zu 37 Prozent. Die Steuerzahlenden haben also die Bauherrschaften subventioniert.»

Deshalb wollte die Gemeinde die Gebühren anheben und legte dafür ein neues Modell vor, mit degressiv gestaffelten Baubewilligungsgebühren. Heisst: Bis zu einer Bausumme von 100’000 Franken wären 5 Promille (mindestens 300 Franken) fällig geworden, bis 5 Millionen 4 Promille und ab da 3 Promille, aber höchstens 50’000 Franken.

Die Erhöhung schien dem Souverän zu hoch, so Schwammberger: «Der Tenor war, dass die Gemeinde erst andere Mittel ausschöpfen soll, wie etwa das Prozedere vereinfachen oder digitalisieren, um so die Kosten zu senken.» Der Gemeinderat will nun prüfen, was im Rahmen des Möglichen ist.